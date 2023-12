Las mujeres de 50 años van a agotar el abrigo de punto (y cuadros) de Zara más elegante

Está claro que las mujeres de más de 50 años se han convertido en una inspiración constante en nuestra vida diaria, desde Carmen Gimeno a Pilar de Arce, Carmen Lomana o Ana Belén. Y ahora ha sido la influencer vasca la que nos ha dejado con este maravilloso estilismo para terminar la semana con prendas de lo más en tendencia este invierno 2024 para combinarlas con este abrigo de cuadros. Acabando el año nos hemos propuesto una misión. Además de sacarle el máximo partido a las rebajas, de crear por fin el codiciado fondo de armario de básicos atemporales y por supuesto de descubrir, y a ser posible lucir, antes que nadie alguna de las tendencias más potentes de esta temporada como este abrigo de cuadros y punto que Carmen Gimeno ha combinado con pantalones blancos, zapatillas New Balance y el toque de tendencia con la boina y los guantes rojos.

El famoso modelo camel de corte sartorial y masculino o diseño negro atemporal son apuestas seguras que seguro que ya tienes. Pero si lo que estas buscando es que sea atemporal pero a la vez especial, puede que no te hayas planteado esta opción: el abrigo de cuadros. Lo cierto es que consigue dar un rollo diferente y muy cool a cualquier look, y da igual el tiempo que pase, siempre que lo usamos produce el mismo efecto epatante. Y este abrigo de nueva colección de Zara nos ha robado el corazón.

Abrigo jacquard cuadros punto, de Zara (59,95 euros)

Abrigo cuadros. Zara

Se trata de este abrigo de nueva colección de Zara de cuello solapa y manga larga. Bolsillos delanteros de plastrón con cierre frontal con botones.