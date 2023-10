Ana Belén es pura inspiración para las mujeres de 70 años con el jersey rojo más elegante para fiestas

Mariah Carey calienta, que sales. Y es que solo quedan 56 días para Navidad, y Mariah ya está esperando que termine Halloween para empezar ya con su cuenta atrás más particular para Navidad. Ella, y nosotras también, que solo podemos pensar en looks para estas fiestas. Por eso ha sido ver a Ana Belén esta mañana y darnos cuenta que su estilismo es perfecto para las mujeres de 70 años, para todas las comidas y cenas navideñas que tenemos por delante. Ana Belén presume de un físico estupendo. La actriz y cantante, que en su larga trayectoria artística cuenta con más de cuarenta películas, unas treinta obras de teatro y más de treinta y cinco discos, es un auténtico icono de estilo para mujeres maduras, como lo es también Isabel Preysler o Carmen Lomana y no es de extrañar. Los estilismos que la madrileña escoge dentro y fuera de la alfombra roja son pura elegancia, buen gusto y saber estar. Porque Ana Belén se adapta a cualquier circunstancia sin perder de vista la sofisticación. Y ahora lo acaba de volver a dejar claro en la presentación de la próxima edición de los Premios Goya, de la cual será presentadora junto a 'Los Javis'.

Y para esta mañana de lunes, Ana Belén ha optado por un look que nos parece ideal para todas las comidas y cenas de Navidad que tenemos por delante. Un estilismo con un jersey rojo de manga tres cuartos de escote redondo y lazada en el hombro que ha combinado con un pantalón negro y unos stilettos a tono con tacón sensato. Los presentadores han concedido una rueda de prensa para los medios este lunes donde Ambrossi ha reconocido que todavía se están haciendo a la idea de todo lo que viene por delante. "Está todo en un punto muy primitivo, compartir ideas... Hoy es el pistoletazo de salida de esta aventura".

Los Javis y y Ana Belén presentarán los Goya 2024 Borja Sanchez-Trillo EFE

Guarda estelook de Ana Belén a sus 72 años, porque te servirá de inspiración de como lucir el color tendencia de la temporada, el rojo, de la forma más elegante.