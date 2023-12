Nos vamos directas a Zara a por los jeans rectos que las mujeres de 50 años ya tienen en su armario

Es la prenda básica de cualquier armario de una buena ‘insider’ de moda. Y aunque los vaqueros rectos de tiro medio es una de las prendas básicas que nos salvan mil looks cada temporada, encontrar el vaquero perfecto que nos haga tipazo nos es tarea fácil. Pero Carmen Gimeno acaba de dar con él en Zara . Y lo más sorprendente de todo es que es de tiro medio, porque encontrar un jeans que no sea de tiro alto y que siente bien a las mujeres de más de 50 años es casi misión imposible, pero gracias a la influencer vasca, hemos dado con estos vaqueros de Zara que prometen agotarse en cuestión de horas en la web de la marca de Inditex. En el año 1872, un inmigrante de origen judío en Estados Unidos procedente de Baviera llamado Levi Strauss, y su socio comercial, Jacob Davis, se asociaron para comercializar ropa de trabajo con esta tela, a la otros llamaban “mezclilla”. En el año 1962 salieron al mercado los primeros vaqueros de la marca Lois. Desde entonces, los vaqueros no faltan en el armario de las mujeres que mejor visten.

Está claro que las mujeres de más de 50 años se han convertido en una inspiración constante en nuestra vida diaria, desde Carmen Gimeno a Pilar de Arce, Carmen Lomana o Ana Belén. Y ahora ha sido la influencer vasca la que nos ha dejado con este maravilloso estilismo para terminar la semana con prendas de lo más en tendencia este invierno 2024 para combinarlas con sus jeans perfectos, jersey de rayas, abrigo de paño, el broche flor rojo más tendencia y zapatillas blancas.

Jeans Z1975 rectos de tiro medio bajo vuelta, de Zara (29,95 euros)

Jeans rectos. Zara

Unos jeans rectos con vuelta en el bajo, y aunque no son de tiro alto, Carmen Gimeno ha dejado claro que quedan igual de bien con su look de lo más casual para esta penúltima semana del año.