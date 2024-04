Las mujeres de 50+ son pura inspiración con el conjunto más primaveral (y elegante) en color blanco ideal para ocasiones especiales

Pilar de Arce es una gran referente para muchas chicas que la siguen en su cuenta de Instagram para inspirarse en sus looks a la hora de vestir. La influencer, que tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y muy sofisticado, no deja de sorprendernos con cada estilismo que nos muestra. Si bien es cierto que cada fin de semana nos enseña looks más elegantes de cara a la primavera que casan a la perfección para looks de invitada, como por ejemplo este vestido de corte midi rosa pastel que Pilar de Arce defiende con unos stilettos, los vestidos midi en color rosa pastel en estampado floral son un imprescindible en nuestro armario cuando llega la primavera. Pilar de Arce es una de las influencers 50+ que son fieles a las prendas básicas y minimalistas, ya que con ellas puede crear un sinfín de looks y añadirle distintos detalles con los que darle un toque final y distinto a cada look. Por ejemplo, ella apuesta por collares de perlas, así como maxi bolsos de rafia (ideales para esta temporada) y gafas de sol, un complemento perfecto en los días más soleados y que tanto la caracteriza. Pilar de Arce, para el día de hoy, nos enseña su propuesta de conjunto blanco de pantalón de pinza con gran campana al que le complementa una chaqueta y un top de cuello de pico. Lo ideal de este conjunto tan sencillo son los detalles de pequeños círculos en dorado.

Pilar de Arce es pura inspiración dentro del mundo de la moda, y es que, son muchas las mujeres 50+ que la siguen en sus redes sociales para crear sus propios looks, tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Ella, aparte de tener un estilo muy clásico, se suma a todas aquellas tendencias que casan con su forma de ser y estilo de vida. Por ejemplo, todos sabemos que los pantalones metalizados son un imprescindible en nuestro armario y Pilar de Arce lució sus pantalones metalizados con una camisa roja, color que no dejamos de usar en nuestro día a día. Ella, fiel defensora del color rojo, creó un look perfecto en esta tonalidad compuesto por un vestido rojo al que Pilar de Arce añadía unas bailarinas. Estos últimos looks son perfectos para el día a día esta primavera. Sin embargo, para ocasiones más especiales como una comunión, bautizo o una comida, el conjunto blanco que nos enseña en el día de hoy es un acierto absoluto.

Traje de Twins Fantasy, de Toni Fernández (450,30 euros)

Pilar de Arce nos ha conquistado con este look tan sencillo como elegante, ideal para todo tipo de ocasiones, sobre todo para eventos elegantes como una comunión.