Naty Abascal da una nueva lección de estilo a sus 80 años con transparencias elegantes en el 'front row' de Armani

La Semana de la Alta Costura de París no nos para de dejar grandes momentos de moda, de inspiración y de mucha celebrities española. Victoria Federica, Nieves Álvarez y ahora también Pilar Rubio o Eugenia Silva. Una colección para primavera-verano 2024 también de lo más femenina, como la de Dior o Chanel. Con telas vaporosas y algunas más rígidas y estructuradas, la colección Alta Costura de Armani Privé sido una oda a los colores. Si bien tiene sus looks total black, tan característicos en la marca, también apuesta por tonos pastel más femeninos. Encajes, drapeados y olanes complementan los sofisticados y ligeros diseños de la maison. Y ahí no podía faltar Naty Abascal, gran amiga de la firma.

Porque solo ella puede lucir así a los 80 años. Su pasión por la moda la ha convertido en un icono de estilo para mujeres maduras que buscan vestir elegantes y sofisticadas en cualquier ocasión. En esta ocasión, Naty Abascal nos ha sorprendido con un look elegante y atemporal que demuestra que la edad no es un impedimento para lucir increíblemente chic. Para esta noche de Alta Costura en París ha lucido un traje con solapa de esmoquin y top de encaje y transparencias.

De nuevo junto a Pilar Rubio con la que ya hemos podido ver en los últimos meses que las une una gran amistad y su amor por la moda.