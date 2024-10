Ya es Navidad para María Martín de Pozuelo con el vestido satinado en dorado que más estiliza

Parece que el espíritu navideño ha decidido adelantarse este año un poco más que de costumbre, y no podríamos estar más emocionadas. Las calles empiezan a iluminarse con las primeras luces, las tiendas se llenan de adornos brillantes y nuestras influencers favoritas ya nos están dando pistas sobre las tendencias que dominarán estas fiestas. Entre ellas, María Martín de Pozuelo ha capturado todas las miradas con un look que grita elegancia, sofisticación y por supuesto Navidad por todas sus costuras. María, aunque no tan conocida como influencers del calibre de Rocío Osorno o María Pombo, no deja de cautivarnos últimamente con su estilo impecable por lo que te aconsejamos que la tengas en tu radar por todo lo que se viene. El último outfit de la madrileña es pura inspiración navideña. Con un vestido satinado en color dorado, nos recuerda que nunca es demasiado pronto para empezar a planificar nuestros looks festivos. Y es que, aunque aún falten semanas para las celebraciones, este es el momento perfecto para ir tomando nota y asegurarnos de que brillaremos con luz propia en todo evento navideño desde comidas familiares a eventos de trabajo.

El dorado es, sin duda, uno de los colores estrella de la temporada festiva. Aporta luminosidad, elegancia y ese toque de glamur que tanto nos gusta. Además, el tejido satinado tiene la capacidad de realzar cualquier silueta, aportando fluidez y movimiento, por eso es uno de los favoritos de las que más saben de moda. María ha sabido combinar estas dos tendencias de forma magistral, creando un look que es a la vez clásico y moderno. Pero, ¿qué es lo que hace que este vestido sea tan especial? Más allá de su deslumbrante color, el diseño en sí es una obra de arte. Con líneas sencillas, pero efectivas, se adapta al cuerpo de forma natural, estilizando la figura y resaltando los puntos fuertes. El largo midi le aporta un toque de sofisticación, mientras que los detalles en el escote y las mangas añaden personalidad al diseño.

Vestido canto, de Maksu (450 euros)

Vestido canto Maksu

Todavía no hemos terminado octubre y ya hemos tenido el primer flechazo de cara a las Navidades 2024, el culpable este vestido midi de edición limitada en tejido satinado de estilo vintage de la firma británica Maksu. Un diseño que favorece la silueta femenina a rabiar gracias su acabado brillante y pliegues en todo el vestido. Otra de las características que más nos ha cautivado de este vestido ha sido una sutil, pero sensual abertura en la parte trasera. La elección de accesorios de María también son dignos de mención, esta optó por complementos minimalistas en negro que permiten que el vestido sea el protagonista absoluto. Unos anillos y pendientes de Rabat, un 'clutch' de Yliana Yepez y unos 'stilettos' de Martinelli que alargan visualmente las piernas completan un outfit perfecto para cualquier evento navideño.

Este vestidazo de la influencer madrileña nos recuerda que a veces menos es más, y que una sola prenda bien elegida puede marcar la diferencia sobre todo en una época tan saturada de eventos. Así que ya sabes si como chica precavida estás buscando inspiración para tus outfits de las próximas fiestas, un vestido satinado en color dorado va a ser una apuesta segura. Favorece a todos los tonos de piel, estiliza la figura y aporta ese brillo especial que todas buscamos en esta época del año.