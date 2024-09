Vicky Martín Berrocal se convierte en la invitada perfecta de otoño para la inauguración de su nueva tienda en Madrid

Da igual cuando leas esto, porque Vicky Martín Berrocal siempre es la invitada perfecta. Y ahora lo ha hecho para inaugurar en el barrio de Salamanca, el nuevo espacio de Victoria, levantado en la calle Velázquez, 49, rodeada de su hija, su madre, su hermana y muchas amigas. Desde Ana Rosa Quintana, Amelia Bono, Mar Saura, Bibiana Fernández o Rosanna Zanetti. Porque no sabemos como lo hace, pero siempre nos enamora con sus estilismos de invitada ideal y siempre luciendo diseños propios de su firma Victoria. O lo que es lo mismo, Vicky Martín Berrocal se llevó el título de la invitada mejor vestida en todas las bodas en este 2023 y ahora de los eventos de 2024. Y no es que lo digamos solo nosotras, o deja claro ella con todos sus estilismos, y de nuevo con este burdeos de su colección de otoño para un evento en Madrid. Y es que el burdeos es el color de máxima tendencia este otoño 2024.

El granate pisa aún con más fuerza este año cuando, después de la fiebre por el color rojo en invierno, le ha llegado el turno a esta tonalidad cereza. De hecho, tras ver su éxito en las pasarelas, es fácil asegurar que las botas granates no solo están por todas partes este otoño/invierno, sino que serán, sin lugar a dudas, la gran tendencia como ha demostrado Vicky Martín Berrocal con este maravilloso estilismo para una noche de moda en Madrid. Burdeos, granate, color vino (o merlot, como lo definen en inglés)... el tono de la temporada tienen muchas variantes pero, para describirlo visualmente, digamos que se trata de un rojo oscuro más apagado que luminoso. En las calles de las grandes capitales de la moda, rubias, morenas y pelirrojas demuestran a golpe de look que este color favorece a todas y Vicky nos lo ha dejado claro con este look con lazada y con un tejido que parece terciopelo aunque por la luz de la fotografía no lo podemos ver del todo bien.

Vicky junto a Mar y Bibiana. @marsaura

Un evento al que tampoco quiso faltar Amelia Bono con un mono de 'efecto tipazo' también de nueva colección de Victoria.