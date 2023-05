Alba Díaz le acaba de copiar el look con bomber verde satinada a su madre, Vicky Martín Berrocal, y no nos extraña porque a nosotras también nos encanta

Alba Díaz y su madre, Vicky Martín Berrocal, comparten armario. Tenemos muchas pruebas y cero dudas. Y no nos extraña, porque no nosotras también lo haríamos. Tienen un gusto de lo más parecido, en tendencia y especial. De tal palo, tal astilla. Porque si la diseñadora andaluza se cuela cada año en las listas de las mejores vestidas, Alba Díaz va por el mismo camino. Y no lo pensamos solo nosotras, si no todos sus seguidores de Instagram. Y ahora le acaba de copiar el look con bomber verde satinada a su madre y total look blanco, porque no puede ser más tendencia para esta primavera 2023. Vicky Martín Berrocal nos ha demostrado una vez más en las redes sociales que conoce a la perfección cada una de las claves de estilo de esta primavera. Aunque esta vez nos ha sorprendido con la chaqueta bomber viral que está casi agotada y que todas las mujeres de 50 años y sus hijas quieren ponerse esta estación con zapatillas blancas para modernizar sus looks más en tendencia.

El conjunto que ha lucido Alba Díaz está formado por camisa y pantalón blanco vaquero, de pernera ancha y desflecado en el bajo, ambas prendas de color blanco. Al igual que las zapatillas deportivas que cierran el look. El punto de color de este outfit lo añade una chaqueta tipo bomber de color verde con acabado de satén de una firma española María Dolores Guillén. Un look casi igual al que le habíamos visto a Vicky Martín Berrocal hace un par de fin de semanas.

Se trata de una pieza en tendencia capaz de darle un aire muy novedoso a cualquier combinación que Maria Dolores Guillén, muy amiga de Vicky Martín Berrocal, también vende en su tienda en un color rosa, igual de ideal que la chaqueta bomber que ha conquistado a madre e hija.