Nos vamos corriendo a Zara a por el conjunto más veraniego de Rocío Osorno de shorts y camisa

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un look que no ha pasado desapercibido en redes, y no es para menos. La influencer, que cuenta con más de un millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, convierte en viral todas las prendas que saca. Con un estilo de lo más sencillo, elegante y muy en tendencia, es capaz de influenciar a todas las chicas que las sigue, convirtiéndose en toda una referencia. Ella se adelanta a las tendencias, marcándolas. Fue una de las primeras en llevar los vestidos muy fluidos de lino, y es que hace muy poco nos enseñaba su vestido de lino más boho que Rocío Osorno combinaba con unas sandalias negras planas y un bolso beige. Se trata de un vestido de Zara, marca a la que recurre en numerosas ocasiones, tanto para su día a día como para ocasiones especiales, sobre todo para crear looks de invitada a partir de vestidos. En esta ocasión, Rocío Osorno está pasando el primer fin de semana con familia y amigos en su ciudad y, para combatir este calor abrasador, la influencer se ha hecho con el conjunto de Zara que se hará viral. Lo sabemos, tú también te has enamorado. Se trata de un conjunto de pantalón corto y camisa de estampado de limones.

Este conjunto nos evoca a la Costa Amalfitana, por los limones. De estilo algo retro y vintage, este conjunto es todo lo que le pedimos al verano. Ella ha combinado su conjunto de Zara de pantalón corto y camisa atada con un nudo en la cintura con un top blanco de encaje, creando una combinación muy acertada, casual y sencilla. Además, le ha añadido joyas doradas, lo que acentúa el tono bronceado de la piel. Este estampado de limones sobre fondo celeste favorece mucho a las chicas morenas y, por tanto, es un acierto absoluto para estos próximos meses. Lo mejor es que este conjunto lo podemos llevar tanto para nuestras próximas vacaciones frente al mar como para estar por la ciudad pues, combinado con unas sandalias planas o unas alpargatas de cuña, conseguiremos un look de diez.

Rocío Osorno @rocioosorno

Blusa cropped estampada con lino, de Zara (27,95 euros)

Blusa cropped estampada Zara

Bermuda estampada con lino, de Zara (25,95 euros)

Bermuda estampada con lino Zara

Este conjunto de Rocío Osorno pasará a ser un imprescindible en nuestro armario esta temporada de verano, pues, por sus tonalidades claras y muy llamativas, potencian el tono bronceado de la piel.