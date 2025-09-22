Nuria Roca da la bienvenida al otoño con el look más elegante y cómodo: vaqueros anchos y camisa de seda

Nuria Roca nunca decepciona cuando se trata de estilo. La presentadora ha compartido en sus redes sociales uno de sus looks más recientes desde el plató de televisión, y se ha convertido en la inspiración perfecta para dar la bienvenida al otoño con prendas básicas, elegantes y muy fáciles de combinar. En esta ocasión, ha apostado por dos piezas que ya se perfilan como imprescindibles en el armario de entretiempo: unos vaqueros anchos de corte setentero y una camisa de seda estampada que no pasa desapercibida.

El poder de los vaqueros anchos

Los vaqueros son esa prenda atemporal que nunca falta en ninguna temporada, pero este otoño 2025 los cortes amplios y de inspiración retro están marcando tendencia. Nuria Roca lo confirma con su elección de un modelo de pernera ancha y tiro medio, que estiliza la figura y añade un aire sofisticado sin perder comodidad. Este tipo de vaquero se puede combinar con camisas, jerséis o blazers, convirtiéndose en una prenda todoterreno para el día a día.

Frente a los pitillo que dominaron durante años, los vaqueros anchos regresan con fuerza como alternativa elegante y con un punto desenfadado. Nuria demuestra que se pueden llevar tanto en un plató de televisión como en un look casual de calle, con zapatillas o incluso con tacones para elevar el resultado final.

La camisa de seda más buscada

El verdadero protagonista de su estilismo es la camisa Mark de sarga de seda estampada de la firma Momonì, una pieza de lujo cuyo precio es de 398 euros. Su diseño multicolor empolvado, con estampado floral de inspiración otoñal, es una obra de arte textil que aporta luz y frescura al conjunto. Los tonos naranjas, mostaza y verdes evocan la paleta cromática de la nueva estación, convirtiendo la prenda en la opción perfecta para quienes buscan sofisticación y comodidad en partes iguales.

Camisa seda. Momoni

La camisa combina un patrón clásico con detalles de calidad como el tejido de pura seda y los botones de nácar, que elevan el estilismo y lo convierten en una inversión atemporal. No es la primera vez que Nuria apuesta por esta firma italiana, que se caracteriza por prendas elegantes y con un aire bohemio chic.

Un look perfecto para el entretiempo

La combinación de vaqueros y camisa de seda es el ejemplo ideal de cómo vestir en entretiempo: ligero pero elegante, cómodo pero con un toque sofisticado. Además, Nuria añadió un cinturón en tono camel con hebilla dorada, un accesorio que ayuda a marcar la cintura y aportar estructura al conjunto.

Este look es fácilmente replicable con piezas similares: unos vaqueros de corte ancho y una blusa estampada en tonos otoñales. El secreto está en apostar por tejidos de calidad y accesorios neutros que permitan que la prenda estrella, en este caso la camisa de seda, brille por sí misma.

Inspiración para el otoño 2025

Con esta elección, Nuria Roca confirma su papel como referente de estilo. Su apuesta demuestra que no hace falta complicarse para conseguir un look ganador: basta con elegir bien los básicos, apostar por un estampado llamativo y jugar con los complementos.

Este otoño, los vaqueros amplios y las camisas de seda se posicionan como el uniforme perfecto para quienes quieren verse estilosas sin renunciar a la comodidad. Nuria nos recuerda que la moda es actitud, y que con prendas sencillas se pueden crear estilismos que transmiten frescura, energía y personalidad.