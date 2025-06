Para Nuria Roca, el marrón sigue siendo el más sofisticado y así lo demuestra con este look boho

Hay quien todavía duda del marrón como color estrella del verano, pero Nuria Roca no está entre ellas. La presentadora valenciana, fiel a su estilo personalísimo que mezcla piezas fluidas, colorido en su justa medida, ha firmado uno de los looks más bohemios (y copiables) de los últimos días. Y lo ha hecho con una fórmula tan sencilla como efectiva: blusa + falda en el mismo tono, con detalles que marcan la diferencia.

Este look no es solo una declaración de estilo, también es una confirmación. El marrón, ese color que hace un par de temporadas se asociaba casi exclusivamente al otoño, se ha convertido en el neutro más deseado del 2025. Y Nuria lo domina como pocas. ¿Su secreto? Elegir tejidos vaporosos, un corte cómodo y un equilibrio de volúmenes perfecto para estilizar la silueta sin renunciar a la comodidad.

Así es el conjunto de Nuria Roca que confirma el boho (en marrón) como la gran tendencia del verano

Si hay dos tendencias que están marcando el ritmo de la moda en 2025, esas son el marrón en todas sus variantes (con el Mocha Mousse como tono Pantone del año) y el regreso del boho más refinado. Este revival no ha llegado solo: nombres como Chemena Kamali, directora creativa de Chloé desde 2023, han impulsado una nueva estética que recupera la sensualidad relajada, los tejidos naturales y la inspiración setentera, pero con un giro más sofisticado y actual. El marrón, por su parte, ha dejado de ser un simple neutro de fondo para convertirse en un color protagonista, capaz de transmitir calidez, elegancia y fuerza. Ya no se reserva solo para el otoño: ahora es también el nuevo comodín estival, ideal para amantes del lujo silencioso y looks de aire natural. Y si alguien sabe llevarlo con estilo y personalidad, esa es Nuria Roca.

Blusa fluida con fruncidos y volantes en el puño, de Pinko (285 euros)

Blusa de manga larga en color marrón, cuello redondo, detalles fruncidos en la parte delantera, botones a tono y volantes para ese aire bohemio.

Falda larga con volantes de georgette de viscosa, de Pinko (495 euros)

Falda midi a juego, de tiro alto y corte evasé, con delicados volantes en el bajo así como una especia de canesú a la altura de la cintura que estiliza la figura.

Todo el conjunto, en un precioso tono marrón, está perfectamente rematado con unas sandalias de tacón doradas, bolso y collar turquesa que aportan el contrapunto cromático (marca de la casa en el estilo de Nuria). El resultado es un look que bien podríamos ver en una tarde de terraceo en Madrid, una cena veraniega en Jávea o incluso como inspiración de invitada para un evento informal al aire libre.