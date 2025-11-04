Nuria Roca eleva el look navideño con la blazer de lentejuelas de firma española más sofisticada

Nuria Roca lo ha vuelto a hacer. Si hay alguien capaz de inspirar a las mujeres que buscan un equilibrio entre elegancia, comodidad y tendencia, esa es ella. La presentadora valenciana ha compartido en su perfil de Instagram un look con el que ha celebrado su “máximo de temporada”, y de paso, nos ha dado una idea brillante —literalmente— para los estilismos de Navidad.

En la imagen, Nuria aparece con una sonrisa radiante y una blazer de lentejuelas plateadas de la firma española Mirto, que ha combinado con pantalones negros de Zara y un cinturón ancho negro, marcando la cintura con ese toque sofisticado que tanto la caracteriza. Según ha revelado la cuenta especializada Los tacones de Olivia, el conjunto se completa con unas sandalias de Mango, demostrando que sabe perfectamente cómo equilibrar el lujo y la accesibilidad.

Una prenda clave para los looks de fiesta

La pieza estrella del conjunto es, sin duda, la blazer blanca y negra de espiga con lentejuelas de Mirto, una prenda confeccionada en España que refleja la esencia de la firma: elegancia atemporal con guiños modernos. Disponible de forma exclusiva online, tiene un precio de 450 euros y se presenta con un patrón semi-entallado, cuello con solapas y cierre central con botón forrado.

Blazer Nuria Roca. Mirto

El tejido combina el clásico dibujo de espiga con destellos plateados, logrando un efecto luminoso pero sofisticado, perfecto para las cenas de empresa, los eventos de fin de año o incluso para elevar unos vaqueros en una noche especial. Cada lentejuela está pensada para aportar brillo sin caer en el exceso, y eso es precisamente lo que convierte a esta blazer en una inversión que trasciende modas.

El estilo de Nuria, siempre en equilibrio

Nuria Roca demuestra una vez más su dominio absoluto del estilo working chic: prendas con carácter, pero siempre con un punto cercano y real. Al combinar esta blazer de lentejuelas con pantalones rectos y un cinturón que enmarca la figura, consigue un look tan elegante como funcional, ideal para pasar de la oficina a una cena sin necesidad de cambiarse.

Además, el guiño a las firmas españolas refuerza su apuesta por la moda nacional, un gesto que la presentadora repite con frecuencia y que encaja perfectamente con su estilo natural, optimista y contemporáneo.

La blazer más deseada de la temporada

Las prendas brillantes están viviendo su gran momento, y la propuesta de Mirto se posiciona como una de las más versátiles del otoño-invierno. Ya sea con tacones o con unos botines negros, esta blazer promete convertirse en una aliada de fondo de armario para todas las mujeres que buscan un toque festivo sin perder elegancia.

Con su combinación de lentejuelas y estructura clásica, Nuria Roca confirma que el brillo no está reservado solo para la noche, sino también para esos días en los que celebrarse a una misma es el mejor plan.