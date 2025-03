Palabra de Vicky Martín Berrocal: el 'total look' negro, tan elegante como atemporal, que más estiliza en las noches de entretiempo

Si hay alguien que entiende de elegancia y atemporalidad esa es sin duda la diseñadora andaluza, Vicky Martín Berrocal. Coronada como una de las mujeres con más estilo del panorama nacional, no hay ocasión en la que sus estilismos no nos sirvan de inspiración, desde looks más casuales con pantalones de traje y zapatillas New Balance a los más sofisticados con vestidos estilo blazer.

¿Y qué pasa si juntamos a una mujer con tanto estilo como Vicky con el color más elegante de la paleta cromática, como es el negro? Pues es el resultado es ni más ni menos que el look perfecto para las noches de entretiempo. El negro es uno de los colores favoritos de la empresaria y no lo decimos nosotras, sino todos los estilismos con los que esta nos deleita día tras día, a ser sinceras, no nos sorprende para nada que Vicky recurra tanto a esta tonalidad es la favorita de las que más saben de moda, y ella de eso sabe un rato.

El estilismo todo al negro de Vicky Martín Berrocal

Como el gran Karl Lagerfeld dijo una vez: 'El negro es el color que lo dice todo. Es la belleza absoluta, la expresión perfecta del estilo.' Y lo mismo pensamos nosotras, la tonalidad más oscura del armario es esa a la que siempre recurrimos cuando no sabemos que ponernos y con la que siempre triunfamos. Sean unos pantalones de traje, un vestido midi o un conjunto de blusa y falda como el de Vicky Martín Berrocal.

A las puertas de abril, y con el inmediato cambio de hora las noches empezarán a ser más largas y con temperaturas tan agradables como apetecibles, eso solo puede significar una cosa, podremos empezar a dejar el abrigo en casa en favor de prendas más ligeras.

Detalles del total look negro de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

El 'total look' negro elegido por Vicky Martín Berrocal, que estamos seguras servirá de inspiración para muchas en las próximas semanas es tan simple como favorecedor, uno de esos estilismos a los que recurrir siempre que quieras derrochar estilo sin esfuerzo, una declaración muy en la línea del minimalismo y lujo silencioso que tanto adoran mujeres como la diseñadora de Victoria collection. Las protagonistas de este lookazo han sido una blusa con escote pronunciado en v que consigue aportar un aire sofisticado a cualquier conjunto gracias al lazo al cuello incorporado, y una falda de corte midi en el mismo tono negro que realza la silueta y consigue ese efecto visual de una sola prenda que tanto estiliza.

Así que si Vicky Martín Berrocal dice que todo lo que necesitas para triunfar en las noches de entretiempo es un total look negro no vamos a ser nosotras quiénes le lleven la contraria.