Paula Echevarría muestra su faceta más rompedora con este minivestido de Rabanne por H&M

Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. Sí, querida lectora, nos ha vuelto a enamorar con su look en tendencia a la par que súper llamativo para asistir a la última semifinal de Got Talent España. Y es que después de impresionarnos con el vestido midi vaquero o con el de diosa en tono dorado, ahora ha decidido volver loca a su comunidad de Instagram con este vestido de la colección Rabanne por H&M. Se trata de una prenda de corte mini confeccionada con discos metalizados (en plateado y dorado), que ya hemos visto recientemente en el armario de las influencers, como María Fernández de Rubíes. Pues bien, Paula Echevarría ha combinado esta pieza tan rompedora con unas botas metalizadas, de Asos, que ahora todas las chicas más extravagantes van a agotar, y pendientes y brazaletes de Fahoma Madrid. Y no todo acaba aquí, pues ha conseguido hacer un contraste de estéticas a través del hairstyle con una coleta alta decorada con un lazo (un toque muy preppy).

Sin ninguna duda, Paula Echevarría se ha convertido en una chica Paco Rabanne con este vestido de fiesta tan querido por todas las expertas en moda. Asimismo, este tipo de confección con discos de lentejuelas es una tendencia que ahora mismo se posiciona en una de las más llevadas en distintos formatos. Lo hemos visto en faldas, tops e, incluso, bolsos. Y es que Paula Echevarría sabía que a estas alturas del programa no podía conformarse con un estilismo de noche normal y corriente, si no con este tan rompedor que todas pensamos copiar.

Minivestido de discos de lentejuelas, de Rabanne por H&M (299 euros)

Una vez más, Paula Echevarría nos ha sorprendido con este minivestido de discos de lentejuelas de la colección de Rabannepor H&M. Es una propuesta tan arriesgada que solamente las mujeres más atrevidas van a arriesgarse a lucir como la celebrity.