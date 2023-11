El vestido semitransparente más otoñal y con flores bordadas de María Fernández Rubíes es todo lo que necesitas para ocasiones muy especiales

En noviembre comienza la temporada de bodas, y, por tanto, todas las amantes de la moda que tengan eventos de este calibre comienzan a buscar inspiración a la hora de escoger el look de invitadaperfecta que te salve de dicha ocasión tan especial. Nuestras tiendas favoritas ya han lanzado sus colecciones de otoño e invierno 2023-2024 y, con ellas, sus propuestas de vestidos y conjuntos aptos para bodas, siguiendo las tendencias más icónicas del momento. Ya sabemos que el tejido de terciopelo está muy en tendencia, por lo que un vestido en este tejido suele se un acierto absoluto, como este vestido de terciopelo que lució Sara Baceiredo en tono marrón, largo y cuello de barco de la firma española Lady Pipa, siendo un acierto absoluto de cara a las bodas de otoño en Madrid, o los fabulosos looks de invitada de Sofía Palazuelo y Clara Caruana para la boda de duquesa de Medinaceli en Jerez. Sin embargo y, pese a que nuestras tiendas favoritas 'low cost' nos ponen a nuestro alcance vestidos de invitada muy elegantes y sencillos a un precio aceptable, una boda o evento es un buena ocasión para invertir en marcas de vestidos made in Spain a fin de apoyar a la industria de la moda española y a pequeños diseñadores que intentan abrirse un hueco en este mundo. Ayer, María Fernández-Rubíes nos sorprendía con un post en su instagram con un vestido muy otoñal en marrón chocolate semitransparente, ideal para una ocasión especial.

María Fernández-Rubíes, con más de 800 mil seguidores en instagram, es toda una referente de muchas de sus seguidoras que buscan en ella inspiración a la hora de vestirse, tanto en su día a día como para ocasiones especiales. La influencer tiene un estilo muy elegante y sofisticado a la hora de acudir a eventos especiales, como por ejemplo este vestido verde que María Fernández Rubíes lucía para una boda, un modelo de corte midi, de tirantes y detalle de volantes de tul en las mangas, lo que lo convierte en un vestido que no pasó desapercibido en redes. Sin embargo, para el día a día, la influencer apuesta por prendas más sencillas y de fondo de armario, siempre con un toque en tendencia, como este look de María Fernández Rubíes con chaqueta de cuero larga, jeans desgastados y camiseta blanca, un look todoterreno para un día muy ajetreado. La joven influencer es pura inspiración y nos lo confirmaba con este look que nos ha mostrado en redes sociales, un vestido midi de cuello de pico y tirantes en un tejido semitransparente en coloro marrón chocolate -un tono muy en tendencia- con detalles de flores bordadas de la firma Miu Miu.

Vestido de chifón con bordado de flores, de Miu Miu

Un vestido elegante, sofisticado ideal para ocasiones especiales este otoño.