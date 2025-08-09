Paula Echevarría y su vestido bohemio (con plus de color) con el que ha celebrado su 48º cumpleaños en Marbella

Nueva celebración del cumpleaños de Paula Echevarría; nuevo descubrimiento de un look de infarto. Esta noche de viernes, no ha dudado en volver a uno de sus festivales boutique favoritos en Marbella, Starlite Occident, donde ha disfrutado de un concierto de Amaral. Canciones nostálgicas, momentos compartidos con los más íntimos y mucho, mucho y mucho estilo. Y es que, aunque la celebridad no haya estado bajo los focos del escenario, sí que ha sido el centro de atención de la velada con un vestido veraniego y festivalero con el que ha celebrado el comienzo de una nueva era.

Paula Echevarría daba la bienvenida a sus 48 años con una serie de fotografías familiares enternecedoras en Instagram, pero (eso sí) sin olvidarse de darnos la dosis diaria de lecciones de moda con la que nos hemos acostumbrado. Por ejemplo, estamos hablando del maravilloso vestido de encaje en naranja de escote palabra de honor de Mioh que sienta fenomenal con sandalias planas. Pues bien, ahí no se ha quedado todo, puesto que solamente nos ha hecho falta ver su estilismo para asistir al concierto de la ciudad malagueña para darnos cuenta de un guiño a las tendencias de verano con un tributo al color que ayuda a presumir de bronceado, así como a estilizar su figura de una manera sutil y romántica. Y spoiler: será el que podrás llevar tanto a un festival como a una cena de verano.

El vestido de crochet de Paula Echevarría para su 48º cumpleaños

Paula Echevarría sabe a la perfección cómo sacar partido a las joyas de su fondo de armario y, sobre todo, cuándo es el mejor momento para estrenarlas. Por supuesto, la celebración de su 48 cumpleaños era la ocasión perfecta para mostrarnos este vestido que sienta bien a todas las mujeres de todas las edades y siempre funciona cuando no sabes cómo vestirte para una cita de lo más especial.

Paula Echevarría celebrando su cumpleaños. Starlite Occident

Se trata de un vestido corto con tejido de crochet que combina tonalidades de una manera amorosa entre la gama de los rosados y los rojos. De tirantes, cuerpo encorsetado y falda asimétrica con un ligero vuelo que permite una libertad de movimiento infinita para darlo todo. Asimismo, lo decoran diversas flores en 3D en las que también nacen tiras colgantes. Un vestido que, a primera vista, sigue el estilo bohemio, pero que, a través del añadido de tachuelas, crea un contraste más cañero o rompedor que hace único el diseño.

Una celebración con amigos y familiares

Al cumpleaños de Paula Echevarría no han dudado en asistir diversos amigos y, por supuesto, su pareja, Miguel Torres, junto con su hija, Daniela. Entre los rostros conocidos, hemos visto a la celebridad abrazada de Ingrid Asensio y Fernando Sanz, Ana Antic, Raúl Peña, Valeria Mazza, entre otros. Sin ninguna duda, una noche de lo más única para rememorar.

Paula Echevarría con Miguel Torres. Starlite Occident

Paula Echevarría ha vuelto a crear la necesidad de hacernos con este vestido que no deja indiferente a nadie. Por su parte, lo ha combinado con sandalias de tacón de escándalo al tono, pero también sienta fenomenal con unas romanas o sandalias planas.