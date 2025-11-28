Black Friday
Las prendas de Zara que se han agotado en los primeros minutos de Black Friday
¿No sabes qué comprar? Te mostramos la cesta del carrito más sensata con ítems prácticos, funcionales y bonitos
Los abrigos más calentitos, los calzados más todoterreno o los jerséis de punto que merecen la pena añadir en el armario. El Black Friday ha llegado este 28 de noviembre, brindándonos los grandes descuentos que se convierten en la oportunidad para renovar los básicos o sumar las tendencias que más se llevarán en 2026. Y ya adelantamos con que esta lista de la compra reúne todos los esenciales de este invierno.
Sin ninguna duda, Zara es una de las marcas españolas low cost favoritas a la hora de comprar en este día de descuentazos. Su relación calidad-precio nos ofrece sentir en nuestra propia piel de los materiales más acogedores, las paletas de colores más cozy o las siluetas que favorecen a todos. No es ninguna novedad, puesto que a estas alturas de año se convierte en la protagonista con rebajas que justifican nuestras compras. Eso sí, dada la inmediatez que nos impone el Black Friday, debemos ser rápidas en nuestras selecciones, decisiones y compras. Y si todavía no lo has hecho, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha conformado las prendas de Zara que se agotarán los primeros minutos de Black Friday.
Abrigos, jerséis y lenceras
Comenzamos con las prendas de vestir, el gran porcentaje de las compras de Black Friday. En estos momentos pensamos en apostar por compras sensatas del estilo como abrigos de corte masculino, jerséis de punto de colores neutros que nos lo ponen fácil en los looks o tendencias como el estilo lencero. En definitiva, aquellas piezas que en el día a día utilizamos, son versátiles y funcionales en todas las facetas.
Abrigo burdeos, de Zara (rebajado a 36 euros)
Abrigo de efecto pelo, de Zara (rebajado a 54 euros)
Top lencero, de Zara (rebajado a 24 horas)
Vestido lencero, de Zara (rebajado a 30 euros)
Jersey de cuello de pico, de Zara (rebajado a 18 euros)
Jersey de rombos, de Zara (rebajado a 22 euros)
Falda de cuadros, de Zara (rebajado a 18 euros)
Camiseta de rayas, de Zara (rebajado a 11 euros)
Camisa con lazada, de Zara (rebajada a 16 euros)
Blazer de piel, de Zara (rebajada a 90 euros)
Vaqueros cruzados, de Zara (rebajados a 22 euros)
Vestido de cuadros, de Zara (rebajado a 24 euros)
Calzado, bolsos y accesorios
Por otro lado, es un buen momento para emplear nuestro presupuesto en los calzados, bolsos o accesorios que normalmente nos cuesta hacer con su precio original. De la misma manera que los mocasines de efecto ante serán los más vistos esta temporada, también aprovecharemos para añadir unas botas de tacón (que siempre funcionan). O, los bolsos para ir a la oficina que son económicos y nos cabe absolutamente de todo. Entre muchos productos más, a continuación comentamos lo que sí que merece la pena este Black Friday.
Mocasines de efecto ante, de Zara (rebajado a 24 euros)
Botas de tacón, de Zara (rebajadas a 66 euros)
Zuecos biker, de Zara (rebajados a 36 euros)
Shopper, de Zara (rebajado a 22 euros)
Bolso de hombro, de Zara (rebajado a 22 euros)
Bolso de piel, de Zara (rebajado a 78 euros)
Bandana de rayas, de Zara (rebajada a 10 euros)
Gorro de efecto pelo, de Zara (rebajado a 14 euros)
Este viernes está siendo ocupado por uno de los planes favoritas de las editoras de moda: las compras del Black Friday. Lo cierto es que tanto las prendas como los calzados y los accesorios se están agotando en la página web. Por lo que, solamente nos queda una oportunidad para hacernos con los favoritos prácticos, bonitos y perfectos para el invierno.
