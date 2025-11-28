Las prendas de Zara que se han agotado en los primeros minutos de Black Friday

Los abrigos más calentitos, los calzados más todoterreno o los jerséis de punto que merecen la pena añadir en el armario. El Black Friday ha llegado este 28 de noviembre, brindándonos los grandes descuentos que se convierten en la oportunidad para renovar los básicos o sumar las tendencias que más se llevarán en 2026. Y ya adelantamos con que esta lista de la compra reúne todos los esenciales de este invierno.

Sin ninguna duda, Zara es una de las marcas españolas low cost favoritas a la hora de comprar en este día de descuentazos. Su relación calidad-precio nos ofrece sentir en nuestra propia piel de los materiales más acogedores, las paletas de colores más cozy o las siluetas que favorecen a todos. No es ninguna novedad, puesto que a estas alturas de año se convierte en la protagonista con rebajas que justifican nuestras compras. Eso sí, dada la inmediatez que nos impone el Black Friday, debemos ser rápidas en nuestras selecciones, decisiones y compras. Y si todavía no lo has hecho, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha conformado las prendas de Zara que se agotarán los primeros minutos de Black Friday.

Abrigos, jerséis y lenceras

Comenzamos con las prendas de vestir, el gran porcentaje de las compras de Black Friday. En estos momentos pensamos en apostar por compras sensatas del estilo como abrigos de corte masculino, jerséis de punto de colores neutros que nos lo ponen fácil en los looks o tendencias como el estilo lencero. En definitiva, aquellas piezas que en el día a día utilizamos, son versátiles y funcionales en todas las facetas.

Abrigo burdeos, de Zara (rebajado a 36 euros)

Abrigo burdeos. Zara

Abrigo de efecto pelo, de Zara (rebajado a 54 euros)

Abrigo de efecto pelo. Zara

Top lencero, de Zara (rebajado a 24 horas)

Top lencero. Zara

Vestido lencero, de Zara (rebajado a 30 euros)

Vestido lencero. Zara

Jersey de cuello de pico, de Zara (rebajado a 18 euros)

Jersey de cuello de pico. Zara

Jersey de rombos, de Zara (rebajado a 22 euros)

Jersey de rombos. Zara

Falda de cuadros, de Zara (rebajado a 18 euros)

Falda de cuadros. Zara

Camiseta de rayas, de Zara (rebajado a 11 euros)

Camiseta de rayas. Zara

Camisa con lazada, de Zara (rebajada a 16 euros)

Camisa con lazada. Zara

Blazer de piel, de Zara (rebajada a 90 euros)

Blazer de piel. Zara

Vaqueros cruzados, de Zara (rebajados a 22 euros)

Vaqueros cruzados. Zara

Vestido de cuadros, de Zara (rebajado a 24 euros)

Vestido de cuadros. Zara

Calzado, bolsos y accesorios

Por otro lado, es un buen momento para emplear nuestro presupuesto en los calzados, bolsos o accesorios que normalmente nos cuesta hacer con su precio original. De la misma manera que los mocasines de efecto ante serán los más vistos esta temporada, también aprovecharemos para añadir unas botas de tacón (que siempre funcionan). O, los bolsos para ir a la oficina que son económicos y nos cabe absolutamente de todo. Entre muchos productos más, a continuación comentamos lo que sí que merece la pena este Black Friday.

Mocasines de efecto ante, de Zara (rebajado a 24 euros)

Mocasines de efecto ante. Zara

Botas de tacón, de Zara (rebajadas a 66 euros)

Botas de tacón. Zara

Zuecos biker, de Zara (rebajados a 36 euros)

Zuecos biker. Zara

Shopper, de Zara (rebajado a 22 euros)

Shopper. Zara

Bolso de hombro, de Zara (rebajado a 22 euros)

Bolso de hombro. Zara

Bolso de piel, de Zara (rebajado a 78 euros)

Bolso de piel. Zara

Bandana de rayas, de Zara (rebajada a 10 euros)

Bandana de rayas. Zara

Gorro de efecto pelo, de Zara (rebajado a 14 euros)

Gorro de efecto pelo. Zara

Este viernes está siendo ocupado por uno de los planes favoritas de las editoras de moda: las compras del Black Friday. Lo cierto es que tanto las prendas como los calzados y los accesorios se están agotando en la página web. Por lo que, solamente nos queda una oportunidad para hacernos con los favoritos prácticos, bonitos y perfectos para el invierno.