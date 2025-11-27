Lo que merece la pena comprar en el Black Friday de Sephora

El Black Friday no afecta únicamente a términos de indumentarias, sino también en el sector de la belleza. Especialmente, en el caso de Sephora contamos con unos días de descuentos antes del 28 de noviembre, por lo que tenemos el tiempo suficiente para completar una cesta de la compra sensata y bien pensada. Los productos de belleza que tanto teníamos ganas de tener, los sets exclusivos de edición limitada o la reposición los favoritos de cada mes.

La intención de este artículo es informar a nuestras lectoras sobre lo que verdaderamente merece la pena invertir. Porque el Black Friday de Sephora es una de las fechas más deseadas tanto por las editoras del skin care como por las amantes del maquillaje o perfumería. Reúne una serie de ítems beauty que están en los neceseres de todas las sabias que están en búsqueda de la gama media-alta, premium o los best sellers. Los sérums con los ingredientes más fructíferos, los aceites capilares que te consiguen una melena en semanas o los coloretes que resisten a una buena jornada de trabajo.

Cabello: sprays, champús y planchas

Sephora es el sueño de miles y miles de personas. Y si se le sumas un 25% de descuento a los productos más deseados, se ha convertido en el capricho de este mes para renovar los básicos del tocador e introducir algunos más virales de las redes sociales (y que sí funcionan). Asimismo, también es la oportunidad perfecta para hacer los regalos de Navidad o de amigo invisible con cofres o estuches de edición limitada o calendarios de Adviento de belleza.

Para el cuidado del cabello invertiremos en sprays antiencrespamiento, perfectos para el invierno, puesto que está más deshidratado por el aire seco de la calefacción y las bajas temperaturas. También, otras opciones serían los champús voluminizadores o las planchas de cabello con descuentazos.

Spray antiencrespamiento, de Color WOW (rebajado a 30 euros)

Spray antiencrespamiento. Color WOW

Champú voluminizador, de Olaplex (rebajado a 24 euros)

Champú voluminizador. Olaplex

Plancha de aire, de GHD (rebajada a 300 euros)

Plancha de aire. GHD

Maquillaje: bronceadores, lápices de cejas y coloretes

Asimismo, también es el momento oportuno para conseguir los productos de maquillaje más deseados y que las editoras de belleza nos ha creado la necesidad. Entre ellos, las gotas bronceadoras más virales, el kit perfecto para hacer unas buenas cejas laminadas y los coloretes para enfatizar nuestras mejillas..

Gotas bronceadoras, de Drunk Elephant (rebajadas a 31 euros)

Gotas bronceadoras. Drunk Elephant

Estuche de cejas, de Benefit (rebajado a 34 euros)

Estuche de cejas. Benefit

Colorete en crema, de KVD Beauty (rebajado a 11 euros)

Colorete en crema. KVD Beauty

Cuidado facial: cremas hidratantes, sérums y protectores solares

En esta sección existen dos personas. Por un lado, están las que deben renovar las cremas hidratantes o los sérums que siempre les funcionan bien y que no los sustituyen por nada. Por otro lado, están las que van comprando y acumulando ítems para probar, probar y probar. Por ello, no puede faltar un buen listado del Black Friday de skin routine.

Crema hidratante, de Charlotte Tilbury (rebajada a 52 euros)

Crema hidratante. Charlotte Tilbury

Crema de contorno de ojos, de Erborian (rebajada a 34 euros)

Crema de contorno de ojos. Erborian

Protección solar con niacinamida, de Supergoop! (rebajada a 19 euros)

Protección solar con niacinamida. Supergoop!

Sérum de noche, de Estée Lauder (rebajado a 51 euros)

Sérum de noche. Estée Lauder

Sérum reafirmante, de Laneige (rebajado a 34 euros)

Sérum reafirmante. Laneige

Perfumes: el regalo de Navidad perfecto

Y finalizamos con el regalo perfecto para Navidad (y el que nunca falla). Los perfumes o las brumas para cabello y cuerpo son una de las opciones que merece la pena invertir durante los días de descuento.

Perfume floral, de Charlotte Tilbury (rebajado a 68 euros)

Perfume floral. Charlotte Tilbury

Perfume icónico, de Yves Saint Laurent (rebajado a 51 euros)

Perfume icónico. Yves Saint Laurent

Bruma para cuerpo y cabello, de Sol de Janeiro (rebajado a 19 euros)

Bruma para cuerpo y cabello. Sol de Janeiro

En definitiva, Sephora ha puesto en nuestra disposición los descuentos del Black Friday que sí se notarán en la cesta de la compra. Si estás preparando los regalos de Navidad o en sustituir los más confiados, esta es la oportunidad más oportuna.