Rocío Osorno agota en horas el vestido de flecos de Zara que ahora también se lleva como falda

Si un vestido tiene potencial para convertirse en best seller estas fiestas, ese es el diseño de flecos y lentejuelas de Zara que ha enamorado a Rocío Osorno. La influencer, que mueve tendencias como pocas, ha demostrado que esta prenda de la ZW Collection (99,95 euros) no solo funciona como vestido midi de noche, sino que también puede transformarse en una falda de impacto con un simple truco de estilismo. Y como era de esperar, la pieza ya va camino de agotarse en varias tallas.

El vestido —negro, palabra de honor, repleto de flecos brillantes y lentejuelas estratégicamente colocadas— pertenece a la línea más sofisticada de Zara y está pensado para deslumbrar en cenas, fiestas y cualquier evento navideño. Pero Rocío ha ido un paso más allá. En su última publicación, muestra dos formas radicalmente distintas de combinarlo… y las dos son un éxito absoluto.

El vestido que se mueve contigo y que ya es viral

La magia del diseño está en los flecos en cascada, que crean movimiento al caminar y aportan ese efecto “wow” que tanto buscamos en diciembre. No es un vestido discreto, ni intenta serlo: está pensado para brillar desde cualquier ángulo. Las lentejuelas captan la luz, los flecos acompañan cada paso y la silueta recta estiliza visualmente la figura sin esfuerzo.

En los vídeos que Rocío ha compartido, se puede ver cómo el vestido cobra vida. Los flecos se transforman, literalmente, con cada giro. Es de esas prendas que hacen que una habitación entera se gire para mirarte.

No sorprende que la publicación haya acumulado miles de reacciones en minutos. Al final, si alguien sabe elegir ese vestido que tiene alma de fiesta, es ella.

El truco de Rocío Osorno: convertirlo en falda

La sorpresa llegó cuando Rocío, después de probar el vestido, se dio cuenta de que también funcionaba como falda. Solo tuvo que superponer un top negro estructurado de cuello alto y el efecto es tan potente que parece un look completamente distinto. Una combinación ideal para quienes quieren aportar sofisticación, tapar escote o simplemente jugar con volúmenes.

Vestido lentejuelas. Zara

El resultado es perfecto para cenas formales, eventos de empresa y celebraciones que requieren un punto elegante sin renunciar al brillo. El top aporta estructura, el vestido-falda pone el toque festivo y los flecos hacen el resto. De hecho, muchas seguidoras no tardaron en preguntar cuál de las dos versiones prefería: ¿Team Vestido o Team Falda? Una duda compartida que confirma que la pieza tiene dos vidas.

Por qué este vestido-falda va a ser el uniforme de diciembre

Más allá de la versatilidad, este diseño de Zara tiene todos los ingredientes para convertirse en el look navideño del año:

Brilla sin exceso, pero lo suficiente para captar miradas.

Favorece a todo tipo de cuerpos, gracias a su caída recta.

Es cómodo, algo esencial cuando pasamos horas de pie o bailando.

Permite jugar con capas, lo que multiplica las posibilidades.

Su precio, 99,95 euros, lo coloca en un rango asequible dentro de las prendas de fiesta con este nivel de detalle.

Rocío Osorno, la reina del efecto viral

Además, al poder llevarse como falda, se convierte en una inversión mucho más rentable: dos looks en una sola prenda.

Lo que está claro es que Rocío lo vuelve a hacer. Cada vez que selecciona una prenda, la convierte en tendencia. Este vestido-falda de Zara es un ejemplo más de cómo una buena idea de estilismo puede disparar las búsquedas y transformar una pieza de colección limitada en un objeto de deseo.

Si tenías dudas sobre qué ponerte estas fiestas, esta opción lo tiene todo: brillo, movimiento, versatilidad y el sello de una de las influencers más influyentes del país.