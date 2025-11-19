8 botas de Zara, Mango y H&M que ya tenemos en nuestra cesta para el Black Friday 2025

Estamos a las puertas del tan esperado Black Friday 2025, y nuestras cestas de la compra están que arden. Vamos a serte sinceras no hay un día que no añadamos algo nuevo y engrosemos nuestra lista de deseos, desde productos beauty pasando por inversiones atemporales, este año nos hemos propuesto aprovechar los descuentos al máximo. Y hablando de inversiones atemporales, no se nos puede ocurrir algo más eterno que un par de botas.

Buscamos un calzado que no se rinda única y exclusivamente a las últimas tendencias, sino que nos puedan acompañar durante muchos inviernos, y porque no, veranos también, hola vestidos bohemios + botas cowboy. Pues bien, esta editora de moda no ha resistido la tentación y hemos recopilado 8 modelos en los que sí merece la pena invertir este Black Friday, todas ellas disponibles en Zara, Mango y H&M. Aviso a lectoras, las vas a querer todas.

8 botas en las que una editora de moda invertiría este Black Friday

Desde diseños cowboy que vuelven con más fuerza que nunca este invierno hasta esas cañas altas minimalistas que gritan "parisian chic" sin necesidad de palabras o modelos en el burdeos más tendencia, estos son los pares que verías en el armario de cualquier "insider" con buen ojo y con los que tú podrás elevar cualquier look en cuestión de segundos. O sea lo que viene a ser pura inversión estilística a un precio imbatible. (Recuerda que todas ellas tendrán un suculento descuento)

Bota piel cowboy, de Zara (99,95 euros)

Bota piel cowboy. Zara

El flechazo que todas las amantes del estilo western refinado necesitan en su zapatero. Punta afilada, tacón bloque, caña perfecta. Un básico eterno para vestidos fluidos y vaqueros rectos.

Bota kitten serraje, de Zara (89,95 euros)

Bota kitten serraje. Zara

Estas son ese tipo de botas que gritan discreción elegante con cada pisada. El tacón kitten y el tejido fruncido es ideal para crear siluetas depuradas sin renunciar a la comodidad.

Bota piel tacón ancho, de Zara (109 euros)

Bota piel tacón ancho. Zara

Burdeos profundo y tacón sólido. Para las que buscan un toque sofisticado y parisino sin esfuerzo, incluso con unos vaqueros.

Bota tacón textura, de Mango (89,99 euros)

Bota tacón textura. Mango

El efecto brillo hace que cualquier outfit pase de básico a wow. Perfectas para noche, comida de empresa y todo lo que venga.

Bota piel efecto desgastado, de Mango (119,99 euros)

Bota piel efecto desgastado. Mango

El clásico aire desgastado que combina con absolutamente todo. Si amas las botas con personalidad, estas son tu match perfecto.

Bota piel diseño combinado, de Mango (139,99 euros)

Bota piel diseño combinado. Mango

Elegancia funcional en su máxima expresión. Caña alta, mezcla de materiales y una estructura flat que te hará caminar kilómetros sin drama.

Botas con tacón cuadrado, de H&M (69,99 euros)

Botas con tacón cuadrado. H&M

Un modelo minimalista y muy pulido. Tacón geométrico, acabado impecable y precio imbatible incluso antes del descuento.

Botas a la rodilla, de H&M (69,99 euros)

Botas a la rodilla. H&M

La bota negra plana definitiva para el invierno. Combina con abrigos largos, faldas midi y absolutamente todo lo que tengas en el armario.

¿Por qué invertir en unas botas este Black Friday es la decisión más inteligente?

Al final, invertir en un buen par de botas es casi como escribir tu propio manifiesto de estilo para el invierno: te acompañan en los días de frío, sobreviven tendencias, se adaptan a tu ritmo y, sobre todo, hacen que cualquier look funcione incluso cuando no tienes tiempo (ni ganas) de pensarlo demasiado.

Así que si estabas esperando una señal para darte un capricho inteligente este Black Friday… aquí la tienes. Ocho modelos que merecen un hueco privilegiado en tu armario y que, te lo prometemos, vas a llevar en bucle. Porque los flechazos fashion pasan, pero las botas buenas, esas, se quedan.