Black Friday: la lista de la compra más sensata y prometedora para sobrevivir al frío

En tan solo cinco días arrancamos con uno de los días de descuento más apetecibles del año: el Black Friday. Más allá de ser el momento más oportuno para comprar los primeros regalos de Navidad, para las editoras de moda es la estrategia perfecta para completar un buen fondo de armario adaptado a las bajas temperaturas. Porque, ahora que hemos dado la bienvenida oficial al frío, nos damos cuenta que nos hace falta introducir materiales tejidos o renovar los básicos.

Ahora, el Black Friday nos da la oportunidad de ser sensatos en la cesta de la compra para evitar gastar dinero por impulso. La verdad sea dicha: todos esperamos a que sean las 21.00 horas del 27 de diciembre para entrar en la aplicación de las marcas y hacer clic a finalizar compra. Pero, todo ello sin darnos casi cuenta de lo que verdaderamente tenemos en el carrito y si verdaderamente lo necesitamos.

No obstante, por suerte horas antes ya tenemos los descuentos finales para ver realmente lo que merece la pena y la cantidad de dinero que nos gastaremos. Y es que dado los precios económicos nos llama la atención sumar, sumar y sumas prendas de vestir que podrían ser olvidada en los cajones.

Lo que compraríamos en el Black Friday

Es por ello que necesitamos crear una buena lista de la compra del Black Friday para este invierno 2026 que reúna las condiciones esenciales. Deben ser ítems versátiles a los que podamos sacar partido durante 24/7, con materiales acogedores que nos resguarden de los golpes de aire y que perduren en el tiempo. Es por ello que nuestra sección Lifestyle de La Razón ha completado las piezas más sensatas y prometedoras para sobrevivir al frío de este Black Friday.

Tanto para el día a día como para los looks de oficina, hemos hecho una inversión de 360 grados que tienen un buen futuro en el armario gracias a su capacidad de combinación. Abrigos de efecto borreguillo, jerséis de punto, conjuntos que te lo ponen facial por las mañanas o los calzados más calentitos de la temporada. Aunque todavía no tengamos los descuentos definitivos, esto sería todo lo que compraríamos si llegara a este viernes.

Abrigo peluche, de Primark (55 euros)

Abrigo peluche. Primark

Jersey de punto de encaje, de Zara (40 euros)

Jersey de punto de encaje. Zara

Cárdigan con volantes, de Mango (36 euros)

Cárdigan con volantes. Mango

Jersey de cuello abierto, de Mango Outlet (rebajado a 28 euros)

Jersey de cuello abierto. Mango Outlet

Vestido plisado, de Massimo Dutti (70 euros)

Vestido plisado. Massimo Dutti

Chaqueta de estampado animal, de H&M (60 euros)

Chaqueta de estampado animal. H&M

Minifalda de estampado animal, de H&M (30 euros)

Minifalda de estampado animal. H&M

Boina de lana, de Parfois (26 euros)

Boina de lana. Parfois

Chaqueta de efecto pelo, de Stradivarius (80 euros)

Chaqueta de efecto pelo. Stradivarius

Vaqueros de tono medio, de H&M (30 euros)

Vaqueros de tono medio. H&M

Botines de plataforma, de Lefties (16 euros)

Botines de plataforma. Lefties

Bufanda de rombos, de H&M (20 euros)

Bufanda de rombos. H&M

Marcas como Zara, Mango, Massimo Dutti o H&M, entre muchas más, nos lo han puesto fácil. La regla número uno del Black Friday es conformar una buena cesta de la compra para no llegar a última hora y perdernos aquellos esenciales. Y con todos estos ítems tenemos el éxito asegurado.