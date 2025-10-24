Tres trajes, un mismo mensaje: Letizia, Leonor y Sofía brillan con sastrería coordinada en Oviedo

La jornada de los Premios Princesa de Asturias 2025 ha comenzado con la tradicional recepción matinal en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde la Familia Real ha recibido a los mejores expedientes universitarios y a los distinguidos del Principado. A puerta cerrada pero con una gran expectación en la calle, los Reyes y sus hijas han protagonizado una de las imágenes más esperadas de la jornada con tres estilismos perfectamente coordinados en clave working y de inspiración diplomática.

La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han apostado por el traje de chaqueta, demostrando que la sastrería femenina sigue siendo el gran símbolo del poder y la elegancia institucional. Cada una, eso sí, ha interpretado la tendencia desde su propio estilo, creando un retrato familiar de unidad estética y mensaje generacional.

La Princesa Leonor y su nuevo guiño al “azul Oviedo”

La Princesa Leonor ha sido una de las grandes protagonistas de la mañana. La heredera al trono ha escogido un traje azul marino de raya diplomática, de líneas rectas y corte masculino, con chaqueta cruzada y pantalones de pernera ancha. Una elección que refuerza la madurez de su estilo y su conexión con la estética institucional.

El tono azul, muy vinculado al Principado de Asturias, se ha convertido ya en su sello personal. Es el mismo que suele lucir en los actos de estos premios, hasta el punto de que algunos medios ya lo han bautizado como el “azul Oviedo”, un color fetiche que refuerza su papel como futura Reina y su vínculo con esta tierra.

Leonor. Gtres

Leonor ha completado el look con unos salones destalonados en el mismo tono, y el cabello suelto y pulido, sin joyas llamativas, con anillo de PdPaola. Una elección discreta, sobria y tremendamente elegante, que encaja a la perfección con la importancia de la cita.

La Reina Letizia, impecable con un traje gris entallado

La Reina Letizia ha apostado por la misma fórmula estilística que su hija, pero en una versión más estructurada y entallada. Su traje gris claro de Mango de chaqueta cruzada con botones negros y pantalón recto resalta su figura y mantiene la línea minimalista que tanto domina.

Bajo la americana, Letizia ha llevado un top negro, añadiendo un sutil contraste cromático que aporta sobriedad y elegancia. El conjunto recuerda a algunos de sus looks más recordados en actos institucionales, reafirmando su apuesta por la sastrería como uniforme de autoridad.

Letizia. Gtres

En cuanto a los complementos, la Reina ha elegido sus merceditas negras de Sézane y ha mantenido su maquillaje natural, con labios nude y melena suelta con raya al lado. Un look impecable, funcional y de clara inspiración “executive”, que marca coherencia con la estética de sus hijas.

La Infanta Sofía aporta el toque de color con un traje rojo vibrante

Por su parte, la Infanta Sofía ha sido la encargada de romper la paleta neutra de la familia con un impactante traje rojo de Tommy Hilfiger con botones dorados, de corte también cruzado y pantalón ancho. Este guiño de color introduce frescura y juventud al conjunto familiar sin perder el tono institucional.

El rojo es uno de los tonos que mejor le sientan a Sofía y, además, transmite fuerza, energía y confianza, rasgos que definen su presencia pública cada vez más consolidada.

La Infanta Sofía. Gtres

Ha completado su look con zapatos en tono maquillaje y un maquillaje muy natural, con labios en un tono suave y la melena suelta y lisa, al estilo de su hermana. Una elección moderna y equilibrada que demuestra cómo la Infanta empieza a construir su propio estilo sin romper la armonía familiar.

Un retrato de estilo institucional y femenino

La coincidencia de la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía con trajes de chaqueta cruzados y pantalón recto no es casualidad. La sastrería coordinada proyecta una imagen de unidad, fortaleza y profesionalidad, y refuerza el papel de las mujeres de la Casa Real como referentes de elegancia moderna y compromiso institucional.

Este trío de estilismos supone el pistoletazo de salida a la gran jornada de los Premios Princesa de Asturias 2025, que esta tarde volverá a reunir a la Familia Real en el Teatro Campoamor. Si algo han dejado claro en esta primera cita es que la sastrería seguirá siendo el hilo conductor de su estilo y su mensaje: sobriedad, equilibrio y poder femenino.