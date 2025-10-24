Leonor se consagra en Oviedo con un vestido de H&M que redefine la elegancia real

Oviedo vuelve a ser el escenario en el que la Princesa Leonor demuestra por qué se ha convertido en uno de los grandes referentes de estilo de la nueva realeza europea en estos Premios Princesa de Asturias. En su gran cita del año, la heredera al trono ha apostado por un look sofisticado y atemporal, con un guiño a la elegancia clásica que tanto caracteriza a la Familia Real, pero reinterpretado desde una mirada joven y fresca.

El vestido, en un profundo color ciruela con discretos matices jacquard, cuenta con un corte midi, mangas cortas estructuradas y una falda de vuelo ligera que acompaña cada movimiento con naturalidad. Un diseño que, sin recurrir a artificios, resalta la elegancia de Leonor y potencia su porte, consolidando su evolución hacia una imagen cada vez más madura y regia.

Un estilismo sobrio y equilibrado

La elección del color no es casual. Este tono, entre el borgoña y el violeta, proyecta serenidad y autoridad, dos cualidades que la Princesa de Asturias transmite con naturalidad en cada aparición pública. La silueta, entallada en la cintura y fluida en la falda, equilibra a la perfección la juventud con el protocolo que exige una ceremonia de esta magnitud.

El look de la Princesa Leonor en Oviedo. Gtres

En cuanto a los complementos, Leonor ha optado por la discreción. Unos salones de tacón fino en el mismo tono del vestido, pendientes oscuros con destellos brillantes y un maquillaje suave, centrado en una piel luminosa y un ligero toque de color en los labios. Su melena suelta con ondas suaves completa un look impecable, natural y coherente con su estilo habitual.

La imagen de una futura Reina

Cada año, la cita de los Premios Princesa de Asturias se convierte en un punto de inflexión para la evolución estilística de Leonor. En esta edición, su elección consolida un discurso visual que habla de responsabilidad, sobriedad y coherencia con el papel institucional que asume. La heredera, que acaba de iniciar una nueva etapa en su formación militar y pública, proyecta una imagen de confianza, madurez y serenidad, muy en sintonía con la Reina Letizia, siempre impecable y atenta a los detalles.

La Princesa de Asturias, acompañada por los Reyes y la Reina Sofía, ha vuelto a demostrar que domina el lenguaje de la moda sin necesidad de estridencias. Su look de hoy no solo refuerza su elegancia innata, sino que la presenta, más que nunca, como una joven preparada para encarnar el futuro de la Corona.