Por qué los anillos de compromiso gigantes están dominando 2025

Lo que antes era un símbolo íntimo y discreto, hoy se convierte en un acto público. En 2025, personajes como Georgina Rodríguez o Elsa Hosk han lucido anillos de compromiso con piedras enormes que más que prometer hablan fuerte, como piezas de exhibición. Expertos aseguran que estos diamantes ya no se usan solo en eventos especiales; se han vuelto parte de la vida cotidiana de quienes los lucen.

Además, el resurgir de cortes antiguos o poco convencionales -como los diamantes de talla cojín o los estilos de joyería Art Déco- le da a estos anillos un aire nostálgico, de valor histórico, que contrasta con la simplicidad que predominó en los últimos años.

Lo que impulsa esta tendencia

Varios factores confluyen para que los anillos XXL no sean solo una excentricidad de celebridades, sino una tendencia que vive en el mercado general:

Visibilidad en redes sociales: cada nuevo compromiso es una excusa para compartir fotos, close-ups y hacer comparativas. En ese escenario, por muy triste que suene, un diamante grande capta más atención y genera conversación.

Diseño equilibrado importa más que el peso: los joyeros coinciden en que no basta con llevar una piedra enorme; la montura, la banda, el metal y los detalles deben armonizar para que se vea elegante y no desproporcionado

Preferencia por lo vintage y lo personalizado: cortes evocadores del pasado, piedras antiguas, o diseños con elementos únicos están siendo muy solicitados. Eso añade historia, carácter y un valor extra más allá del mero tamaño.

Los límites prácticos del tamaño

Mientras grande sea un anillo, más grande serán los desafíos. Un modelo de más de 10–20 quilates deja de ser cómodo para uso diario. Además, las piedras enormes tienden a requerir cuidados especiales para evitar daños o enganches. A su vez, si la piedra se ve demasiado alta o la montura oscurece el diseño, puede perder elegancia y parecer una joya de fantasía.

Cómo elegir un anillo de buen tamaño sin caer en lo ostentoso

Para quienes quieran sumarse a esta tendencia, estos puntos ayudan a lucir un anillo grande con buen gusto: