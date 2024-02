De Tana Rivera a Victoria Federica o Ayuso, los mejores looks de la noche más taurina en Las Ventas

La Plaza de Toros de las Ventas se ha vestido de gala para acoger un año más el evento en el que se dará a conocer esta noche los carteles de la Feria de San Isidro, la feria taurina más importante del mundo. Tana Rivera, a sus 24 años, aparece en el cartel de San Isidro vestida por Lorenzo Caprile, ocupando con su poderosa presencia la mayor parte de la obra, como una mujer moderna de Julio Romero de Torres en el siglo XXI. Una Cayetana Rivera que no podía faltar en la alfombra roja de esta gala junto a Victoria Federica que le entregará el premio 'Juventud y Tauromaquia' o Isabel Díaz Ayuso que hará entrega de otro galardón en esta noche tan taurina. Pero como era normal, nosotras además de fijarnos en el el diseño de su traje muy torero del cartel, como no podía ser de otra manera en alguien en quien confluyen las sangres dinásticas de los Ordóñez, los Dominguín y, obviamente, los Rivera, nos hemos fijado en los looks de la alfombra roja más taurina en La Ventas.

Una gala que tampoco se han querido perder sus padres Francisco Rivera o Eugenia Martínez de Irujo, también Narcís Rebollo, Cayetano Rivera, Lourdes Montes, José Ortega Cano o Gloria Camila. No es la primera vez que Tana Rivera ejerce de musa de algún festejo cultural. En 2022 la hija de Fran y Eugenia ejerció de madrina de "Los Enganches" en Sevilla, uno de los eventos más importantes de la Feria de Abril. En esa ocasión, la joven también estuvo arropada por sus padres, del mismo modo que este año durante la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro. Pero volviendo a lo que nos ocupa, la alfombra roja de esta gala taurina en la Plaza 1 de Las Ventas que nos ha dejado looks maravillosos que nos van a servir de máxima inspiración para todas las invitadas de invierno con una firma vencedero en esta noche, la de Inés Domecq que ha triunfado entre las invitadas estrella de la noche.

Victoria Federica con traje de IQ Collection con chaqueta entallada con hombreras

Tana Rivera también de IQ Collection con un mono a rayas grises y solapa negra, muy conjuntada con Victoria

Gloria Camila con trench de piel anudado muy en tendencia

Isabel Díaz Ayuso fiel de nuevo a Vicky Martín Berrocal con mono de Victoria

Eugenia Martínez de Irujo también con look de IQ Collection con camisa con ese toque andaluz y torero

Lourdes Montes con traje bicolor de Vogana

Volviendo al diseño que luce Tana Rivera en el cartel de San Isidro hay que recordar que Lorenzo Caprile está muy unido a Tana y, especialmente, a su madre, la menor y única mujer de los seis hijos de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz y Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba de Tormes; por su trabajo de comisario en la exposición La moda en la casa de Alba que acoge el Palacio de Liria. Dicha muestra, recorre dos siglos de moda, desde la emperatriz Eugenia de Montijo hasta nuestros días, a través de más de 100 piezas, entre las que destacan 30 vestidos y uniformes de destacados diseñadores como Charles Frederick Worth, Louise Chéruit, Cristóbal Balenciaga, Flora Villareal o Emanuel Ungaro, así como accesorios de época, que dialogan con retratos de la familia realizados por pintores como Federico de Madrazo, Joaquín Sorolla o Ignacio Zuloaga, entre otros.