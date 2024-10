Radiografía de la gabardina de efecto cuero más llevada: es atemporal, combinable y sienta bien con cualquier look

Hace cuestión de semanas confirmamos las cazadoras de ante como una de las prendas de abrigo más en tendencia de esta temporada de otoño-invierno 2024/2025. Ahora bien, se acaba de incorporar un ítem que lleva estando en boca de todos un largo tiempo, pero no se ha pronunciado oficialmente hasta ahora. Estamos hablando de las gabardinas de efecto cuero al más puro estilo Matrix, que han sustituido a las clásicas de algodón o poliéster a las que recurrimos constantemente en las épocas de entretiempo. ¿Cómo lo sabemos? Las invitadas a la Semana de la Moda han tenido toda la responsabilidad de que volvamos a confiar en esta prenda de vestir que eleva todos los looks en un segundo. No obstante, si hablamos de esta tendencia, debemos hablar adecuadamente. Si estás pensando en las típicas gabardinas de efecto cuero en negro, sentimos decirte (o no) que no son las principales protagonistas esta vez. Bien es cierto que se seguirán llevando, pero aquellas en color chocolate, beige o burdeos serán las favoritas de las editoras de moda.

Una de las cuestiones de moda más sencillas cuando empiezas a entender del sector es invertir en prendas de calidad para beneficiarnos de sus repetidos usos. Si esta lección la extrapolamos a la temporada de otoño e invierno, cabe mencionar el tema de las prendas de abrigo. Durante cinco meses, aproximadamente, el toque distintivo de nuestros estilismos serán los abrigos en todas sus versiones: acolchados, de paño, de estampado animal o de efecto pelo. Es por ello que, es de vital importancia prestar atención a las gabardinas de efecto cuero que tan de moda se están poniendo en estos momentos y que prometen ser nuestro salvavidas en cada comedura de cabeza sin saber qué ponernos para no ir siempre vestida de la misma manera.

Looks con gabardina de efecto cuero

Las gabardinas de efecto cuero empezaron a tener protagonismo en nuestro fondo de armario en la temporada pasada. No obstante, estas últimas semanas han sido la clave definitiva para darnos cuenta de que nos arreglan los estilismos en un momento, así como se pueden combinar de distintas posibilidades. Es más, se adapta a todos los estilos de vestir: desde el más pijo hasta el más cañero. A continuación, seleccionamos un listado de estilismos con trenchs de efecto cuero para saber cómo sacarles partido.

Look con gabardina de efecto cuero. @katyaklema

Una de las opciones más comunes es llevarla a modo de vestido, anudando el cinturón que viene incorporado. Eso sí, queda a tu elección el apostar por una camisa o jersey de punto que se vea por debajo de la gabardina de efecto cuero para otorgar modernidad, así como el uso de medias transparentes con un calzado en tendencia, como bailarinas o zapatos de tacón sensato. Esta opción es perfecta para asistir tanto a un evento de mañana como de noche.

Look con gabardina de efecto cuero. @emilisindlev

Otras de las opciones se trata de cómo defender una gabardina de efecto cuero en los looks casuales. Debes saber que podemos escoger un sinfín de alternativas, puesto que combinará tanto con una prenda como con otra. No obstante, una de las más neutras se basa en apostar por un estilismo monocromático, como este de jersey crop con vaqueros relajados.

Look con gabardina de efecto cuero. @_paulineleroy_

Siguiendo con los estilismos del día a día. Por supuesto, aquellos más desenfadados y conformados por prendas básicas de fondo de armario también funcionarán. Escoge una camiseta sencilla con tus vaqueros favoritos y que mejor sientan con el toque de un bolso de estampado animal.

Dónde comprar las gabardinas de efecto cuero

Las marcas de moda no han perdido el tiempo lanzando los modelos de gabardinas de efecto cuero más fashionistas, favorecedoras y ponibles. Repasamos tres opciones que te facilitarán animarte a esta nueva tendencia.

Gabardina de efecto cuero en negro, de Bershka (50 euros)

Gabardina de efecto cuero en negro. Bershka

Un modelo de lo más clásico en negro que, si eres principiante en esta tendencia, será el adecuado para ir cogiendo confianza y, posteriormente, atreverte con otras tonalidades. Actualmente, lo podemos encontrar en Bershka por 50 euros.

Gabardina de efecto cuero en burdeos, de Laagam (180 euros)

Gabardina de efecto cuero en burdeos. Laagam

Una de las gabardinas de efecto cuero que más hemos visto por el street style es la protagonizada por la tonalidad burdeos. Lo cierto es que también es una opción innovadora para dar alegría a los looks de otoño e invierno. Uno de los diseños más comunes en el fondo de armario de las editoras de moda es este de Laagam por 180 euros.

Gabardina de efecto cuero en chocolate, de Good American (295 euros)

Gabardina de efecto cuero en chocolate. Good American

De la misma manera ha ocurrido con el color chocolate. Al convertirse en uno de los más en tendencia de esta temporada (junto también al burdeos), está protagonizando todas las prendas de vestir, así como los calzados y accesorios. Si quieres apostar por una opción de calidad, una de las más acertadas será este modelo de Good American por 259 euros.

No cabe duda de que las gabardinas de efecto cuero han vuelto para quedarse durante una larga temporada. Eso sí, debes aprovechar el momento ahora mismo, puesto que en pocas semanas bajarán las temperaturas drásticamente, momento en el que nos decantaremos por los plumas o de efecto pelo.