Regalos de última hora (de moda y belleza) con los que ser el Papá Noel perfecto

A las puertas de la Nochebuena y con ella, la noche más esperadas junto a la noche de Reyes, Papá Noel, además de celebrarlo con la familia, es momento de darnos los regalos. Seguramente ya tengamos los regalos de este día comprados desde hace mucho tiempo, y es que el día de Black Friday es perfecto para aprovechar las ofertas de nuestras tiendas favoritas y hacernos con los regalos más icónicos con los que sorprender a nuestros seres queridos. Pero, si todavía no tienes ni idea de qué regalar a tus familiares, te hemos hecho una selección de los productos atemporales, bonitos y muy curiosos que te solucionarán la vida. Por ejemplo, los 10 regalos para tu novio, una selección de productos como un perfume, un calzado o esa prenda especial que llevaba un tiempo queriendo pero no se decidía, así como los 7 perfumes de mujer más vendidos para regalar a tu hermana, tu madre o incluso para darte un capricho.

En este sentido, hemos hecho una selección muy amplia de productos atemporales, clásicos y muy sofisticados con los que puedes coger alguna idea de cara a regalar en estas fechas tan señaladas. Desde prendas de vestir básicas de fondo de armario que todas las amantes de la moda deben tener en su armario, como son los abrigos de lana, una camisa más especial o un jersey muy llamativo y diferente que se sale del clásico jersey de lana con el que vestimos en nuestro día a día, hasta productos de belleza que incorporar en nuestra rutina de cuidado diario. Los perfumes, como hemos mencionado anteriormente, son un regalo muy recurrente, pero no es el único dentro del mundo de la belleza, y es que los kits de cremas faciales y aquellos de imprescindibles de maquillaje también son un imprescindible para aquellas chicas que se inicien en el mundo de la belleza y el maquillaje. Sin. más, te enseñamos un total de 7 regalos de moda y belleza con los que sorprender a tus seres queridos el día de Papá Noel.

Abrigo minimal con lana, de Zara (149,00 euros)

Abrigo lana Zara

Camisa flores relieve, de Zara (29,95 euros)

Camisa relieve Zara

Jersey combinado detalle, de Massimo Dutti (129,00 euros)

Jersey detalles Massimo Dutti

Pantalón pinzas raya diplomática, de Massimo Dutti (129,00 euros)

Pantalón de pinza Massimo Dutti

For Her, de Narciso Rodríguez (49,95 euros)

Perfume For Her Narciso Rodríguez

Cofre Ritual no make up, make up (rebajado a 43,31 euros)

Cofre Ritual no make up, make up. Atashi Cellular Cosmetics

Kit bálsamo labial y colorete Orgasm, de Nars (49,00 euros)

Kit de Nars Nars

Estos son algunos de los regalos de belleza y moda que puedes adquirir actualmente en tiendas para estas fechas tan esperadas y que todas quedarán encantadas.