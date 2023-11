El Black Friday no ha terminado: estas son las ofertas para los más rezagados

Aunque formalmente el Black Friday debería ser solo un día, en concreto el pasado viernes, hace años que las marcas y las principales webs de compras decidieron no solo adelantar los descuentos al menos una semana, sino estirarlos hasta el lunes del Cyber Monday.

Ese día, el próximo lunes, la promoción estará centrada en los productos tecnológicos. Hasta ese momento siguen activos los descuentos en el resto de categorías a la espera de poner punto y final a los 10 días de más descuentos del año. El caso de Amazon es el más evidente.

Si aún no has comprado nada en el Black Friday tienes ahora la última oportunidad para encontrar dejar adelantados los regalos de Navidad, cambiar un dispositivo o electrodoméstico que ya no funciona correctamente o, incluso, comprar productos esenciales con un interesante descuento.

De hecho, la carestía de los precios y los apuros económicos de muchas familias han causado este Black Friday un curioso fenómeno que no se había visto en años anteriores: en la lista de los artículos más vendidos hay una fuerte presencia de productos de primera necesidad, como los de limpieza del hogar.

La lista de los productos del Black Friday más vendidos sigue estando encabezada por productos tecnológicos, entre los que puedes encontrar, todavía este fin de semana, descuentos muy interesantes en categorías como sonido, portátiles, dispositivos de Amazon o por supuesto teléfonos móviles.

Descuentos recomendados del Black Friday

Pero el Black Friday ni empieza ni termina en Amazon. Las principales tiendas de tecnología, moda o en general todos los sectores se han sumado a los descuentos. Si quieres echr un vistazo a descuentos interesantes, aquí tienes una selección de los mejores descuentos del Black Friday.

Aunque tienes mucho donde elegir, te recomendamos entre otras webs algunas como MediaMarkt, El Corte Inglés, Cortefiel, Springfield, Lidl, Leroy Merlin o una mención muy especial a Dyson, que ha puesto sus spiradoras y productos para el pelo a unos precios excepcionalmente bajos.