La Reina Letizia cumple 53 años: los 3 secretos de estilo que permanecen en su armario

La Reina Letizia cumple 53 años, consolidando una imagen referente a la sofisticación y elegancia absoluta tanto a nivel nacional como internacional. Hace 21 años fuimos testigos de su salto desde el sector del periodismo hasta la Casa Real, momento de inflexión donde su armario comenzó a ser un referente para millones de mujeres. A lo largo de este tiempo, ha habido una clara evolución del estilo, sumándose a las tendencias de cada momento sin tener miedo, pero siendo fiel a su esencia tan característica que se ha acabado convirtiendo en el secreto para que su estilo siga triunfando a día de hoy.

Nunca la moda había sido una herramienta de comunicación tan fuerte como la ha utilizado la monarca en más de una ocasión, siendo las firmas españolas su punto más relevante como apoyo al talento tanto emergente como consolidado. Sus propuestas estilísticas son todo un acierto en cada acto oficial o aparición inesperada, donde se adapta al código de vestimenta. Lanza un mensaje de seguridad y empoderamiento femenino que es el resultado de la fusión entre lo más clásico con lo contemporáneo o moderno. Uno de los distintivos que más le identifican es su don por dar segundas, terceras o infinitas vidas a grandes tesoros de su vestidor, otorgando un giro de 180 grados para simular un look totalmente distinto. La Reina Letizia ha construido un estatus a través de tres secretos de estilo que permanecen en su armario. Y para descubrirlos hemos hablado con Jesús Reyes, periodista experto en moda, Casa Real y autor de libros como la guía de estilo Alter Ego y Leonor. Estilo de una Borbón y Ortiz.

El poder de la sastrería femenina

Sin ninguna duda, existe una indumentaria que actúa como el sello identificativo del estilo de la monarca, así como ha instalado en su fondo de armario desde que se sumó a la Casa Real. "Nada define mejor a la Reina Letizia que la precisión de sus trajes de chaqueta. Sus blazers entalladas, los pantalones de corte recto y las faldas lápiz confeccionan un discurso visual que trasciende la tendencia: son uniformes de poder", comenta el experto. Reconocemos los diseños más formales en blanco o rojo, pero a lo largo de los años ha mostrado la versatilidad de esta prenda de vestir, así como su potencial para defender distintas tonalidades (ya sean más llamativas o más neutras), estampados o cortes.

No solamente aportan formalidad o un aire más serio a los actos oficiales, sino también demuestra que se pueden defender en distintos ámbitos junto con otras piezas, accesorios o calzados opuestos. Como bien comenta Reyes, al igual que Carolina Herrera o Stella McCartney han elevado la sastrería a símbolo de liderazgo femenino, la royal utiliza estas piezas como una segunda piel que le permite hablar de igual a igual en un mundo dominado por corbatas. "En doña Letizia, el traje deja de ser masculino para convertirse en armadura de realeza contemporánea", añade.

La Reina Letizia con traje de dos piezas. Gtres

Minimalismo con sello español

La monarca se identifica con un estilo elegante, refinado y sin tener miedo a las tendencias, pero con una absoluta presencia del minimalismo. Estamos de acuerdo con Jesús Reyes, puesto que su armario respira sobriedad y limpieza estética, siendo fiel a la filosofía de menos es mas, pero elevado a la máxima potencia. "Apuesta por siluetas depuradas, tejidos nobles y monocromías que transmiten autoridad y serenidad", explica. Sus elecciones se caracterizan por líneas rectas, cortes impolutos y apuesta por prendas atemporales, como vestidos rectos, blusas holgadas, pantalones de pinzas o faldas midi, entre otras más. Busca el equilibrio entre lo clásico y lo moderno, resaltando su figura con discreción y seguridad.

"No es casual que en sus actos clave recurra a diseñadores españoles, que traducen la tradición de la moda nacional en claves modernas. Esa insistencia en el 'Made in Spain' no solo es moda, es diplomacia textil: cada look es un guiño cultural y político", informa. Entre las firmas españolas más comunes encontramos The 2nd Skin Co, Teresa Helbig, Juan Vidal, Redondo Brand o Pablo Erroz, entre muchos más.

La Reina Letizia con vestido de Juan Vidal. Gtres

Su absoluto magnetismo

"Para mí, su tercer y mayor secreto de estilo es la clave de su magnetismo: cuando parece que el atuendo se mueve en la sobriedad absoluta, aparece un gesto rompedor que convierte el look en portada. Doña Letizia entiende la moda como estrategia de comunicación y cada detalle responde a un relato mayor: el de una mujer que empodera su presencia y eleva su figura pública a la categoría de icono", comenta el experto en Casa Real. Con ello, no solamente utiliza la moda a modo de imagen, sino también como una extensión de su personalidad.

Asimismo, la cuestión no se centra en vestir una prenda, también tiene que ver en la manera en que se luce o se presume de ella, como bien lo hace la monarca con elegancia, seguridad y autoridad. "Para mí, y a sus 53 años, la Reina Letizia no se limita a vestir moda, sino que la narra. Sus elecciones son un espejo de poder, cultura y empoderamiento. Su armario no es un vestidor, es un manifiesto real que ahora todos los españoles sabemos entender y descifrar", conluye.

La Reina Letizia asiste al coloquio “Mujer, deporte y sociedad” Antonio Gutiérrez Europa Press

A sus 53 años, la Reina Letizia es todo un icono de la moda, defendiendo que la clave de estilo es escoger aquello que perdura en el tiempo y con capacidad de seguir utilizando e innovando con los estilismos. Más que un estilo de vestir, es toda una demostración que la fidelidad con la esencia misma es la coherencia para siempre triunfar en cada momento y para cualquier ocasión.