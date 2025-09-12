El look de vuelta al cole de la Reina Letizia en La Rioja: camisa de rayas y los pantalones culotte que más estilizan a todas

La Reina Letizia sigue con su agenda oficial después del verano con uno de los actos más esperados en septiembre: la inauguración del curso escolar 2025/2026. La cita ha tenido lugar este 12 de septiembre en la localidad riojana de Rincón de Soto, donde la Reina ha presidido la apertura oficial en el C.E.I.P. Entresotos y en la sección del I.E.S. Gonzalo de Berceo. Como es habitual, Doña Letizia ha saludado con cercanía a los vecinos que se acercaban a verla y, una vez más, lo ha hecho con un estilismo perfecto para la ocasión.

Un look cómodo y elegante para la vuelta al cole

Para este primer acto del curso escolar, la Reina Letizia ha apostado por un look sobrio, elegante y, sobre todo, práctico. La monarca ha lucido una camisa de rayas diplomáticas en azul y blanco, un clásico del armario de entretiempo que aporta frescura y profesionalidad a partes iguales. Con cuello redondo y mangas ligeramente abullonadas, esta prenda consigue modernizar un básico atemporal y darle un aire relajado, perfecto para la ocasión.

El look de la Reina Letizia. Gtres

La camisa la ha combinado con unos pantalones negros de corte recto y cintura alta, un modelo cropped que dejaba al descubierto el calzado y que estiliza la figura, aportando un toque formal sin necesidad de recurrir a un traje completo. Se trata de un recurso habitual en su armario: piezas sencillas pero con cortes impecables que funcionan en cualquier situación.

El detalle de los zapatos: las Mary Jane de tacón bajo

Uno de los elementos más destacados de este look han sido los zapatos. La Reina Letizia ha vuelto a apostar por la tendencia que más protagonismo está ganando este otoño: las Mary Jane negras con pulsera. En su caso, con tacón cuadrado bajo, un diseño cómodo que le permite caminar con soltura en este tipo de actos multitudinarios.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Este tipo de calzado combina a la perfección con los pantalones tobilleros y confirma que la Reina es consciente de las tendencias, pero siempre adaptándolas a su estilo personal y a su agenda institucional. Además, las Mary Jane se han convertido en uno de los básicos más buscados en tiendas de moda, lo que vuelve a situar a Letizia como referente de estilo.

Un look con mensaje

Más allá de la moda, este estilismo transmite también un mensaje claro: profesionalidad, cercanía y funcionalidad. Frente a los looks más sofisticados que reserva para galas o actos de gala, en esta ocasión la Reina ha preferido apostar por la naturalidad, sabiendo que se trataba de un evento muy ligado al día a día de las familias.

Su elección demuestra, una vez más, que no necesita grandes artificios para destacar. La combinación de prendas sencillas, bien escogidas y perfectamente combinadas, refleja a la perfección la imagen de una Reina moderna, cercana y consciente de las tendencias.

Con este look, Letizia marca el inicio del curso escolar con estilo, comodidad y un guiño a la moda de otoño. Sin duda, una elección que será inspiración para muchas mujeres que buscan conjuntos funcionales y elegantes para la vuelta a la rutina.