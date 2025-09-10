La Reina Letizia vuelve al trabajo con un vestido francés rebajado y sus alpargatas de cuña favoritas del verano

La Reina Letizia ha retomado su agenda oficial tras el parón estival con un look impecable que ha captado todas las miradas. La cita ha tenido lugar en la Casa de la Cultura “Paco de Lucía” de Torrelodones (Madrid), donde la Reina ha presidido el coloquio “Mujer, deporte y sociedad” en el marco de la segunda edición del Torneo Solidario Challenge 40 Basket. Un evento con un importante trasfondo social cuyo objetivo es concienciar sobre la mutilación genital femenina y recaudar fondos para la ONG “Save a Girl Save a Generation”, que lucha contra la violencia de género en África.

Pero más allá del acto, el estilismo elegido por Doña Letizia ha sido protagonista absoluto: un vestido francés de Antik Batik que ya está rebajado y que, sin duda, se convertirá en una de las piezas más buscadas de la temporada.

El vestido francés rebajado de Antik Batik

La Reina ha estrenado el vestido largo bordado Dalli de la firma parisina Antik Batik, un diseño de estilo boho-chic confeccionado en algodón cambric ligero y etéreo, perfecto para los días de entretiempo. De silueta fluida, con corte en la cintura y cinturón del mismo tejido, destaca por sus bordados blancos en el escote y las ondas en contraste que recorren la falda, aportando dinamismo y frescura al conjunto.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Lo mejor es que este vestido, que pertenece a la colección actual de la marca, está rebajado un 30 %: ha pasado de costar 335 euros a estar disponible por 235 euros en la web oficial de Antik Batik. Una oportunidad perfecta para quienes buscan una pieza atemporal, versátil y con el sello de elegancia francesa que tanto le gusta a la Reina.

Vestido. Antik Batik

Las alpargatas de cuña, el sello de estilo de Letizia

Para completar el look, la Reina ha vuelto a confiar en sus inseparables alpargatas de cuña en color blanco, un básico de su armario de verano que sigue llevándose también en septiembre. Con cierre de lazada al tobillo y plataforma de esparto, son perfectas para aportar comodidad y altura sin renunciar a la sofisticación.

Las alpargatas de Letizia. Gtres

Como accesorio, ha optado por un bolso estructurado en tono blanco que combina a la perfección con las alpargatas y refuerza el aire relajado pero muy cuidado del conjunto.

Un look perfecto para la vuelta al trabajo

El regreso de la Reina Letizia a la agenda pública demuestra que domina como pocas el arte de unir moda y funcionalidad. Su elección de un vestido francés rebajado y unas alpargatas de cuña confirma que las prendas versátiles y atemporales son las que mejor funcionan en los días de transición entre estaciones.

Además, la elección de Antik Batik refuerza la apuesta de la Reina por firmas con identidad propia, capaces de ofrecer diseños exclusivos que no renuncian a la comodidad.