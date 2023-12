Los Reyes Felipe VI y Letizia se unen al cumpleaños de la infanta Elena: todas las fotos de los invitados

La infanta Elena ha conseguido reunir a buena parte de su familia para celebrar su 60º cumpleaños. A media mañana de este 20 de diciembre, el Rey Juan Carlos I ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Ginebra, en el que también viajaba la infanta Cristina. Sus planes pasaban por encontrarse con la duquesa de Lugo y el resto de invitados en el restaurante que ha elegido para comer junto a sus seres queridos.

Hasta este momento, la cuestión principal giraba en torno a la presencia o no de los Reyes Felipe VI y Letizia, que no contaban en su agenda con ninguna cita prevista. Finalmente, Sus Majestades sí han acompañado a la infanta Elena y al resto de su familia en este día tan especial, como escenificación final de una nueva era en la que las tensiones que un día existieron son ahora cosa del pasado. Para la ocasión, la monarca se ha decantado por un look informal del que destaca una chaqueta de cuero, mientras que el jefe de Estado ha elegido la siempre acertada opción del traje, igual que el resto de invitados varones.

A ellos se han unido también la Reina Sofía, que ha podido disfrutar allí de la compañía de algunos de sus nietos, como Irene, Pablo o Juan Valentín Urdangarin. Tampoco se ha perdido esta celebración la princesa Irene de Grecia, hermana de la emérita que parece encontrarse recuperada de los problemas de salud que sufrió recientemente.

Hasta allí ha llegado también la infanta Margarita, acompañada de su marido Carlos Zurita, que la ha acercado hasta la entrada del restaurante en silla de ruedas, y su hija María Zurita. Algo más tarde ha llegado Simoneta Gómez-Acebo, hija de la fallecida infanta Pilar, que mantiene una estupenda relación tanto con sus tíos, los Reyes Juan Carlos I y Sofía, como con sus primos.