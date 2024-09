Teresa Helbig debuta en la Semana de la Moda de Nueva York con su colección inspirada en el ballet

Damos comienzo a una de las citas más importantes del año, donde los diseñadores sacan a la luz sus colecciones más inspiradoras para las tendencias de la próxima temporada. Esta vez, nos estamos refiriendo a la Semana de la Moda de Nueva York, que tendrá lugar hasta el próximo miércoles 11 de septiembre. En el segundo día de este acontecimiento, la moda española ya ha tenido presencia de la mano de Teresa Helbig, una de las diseñadoras más prestigiosas de nuestro país que ha sobrepasado los límites del territorio nacional hasta conquistar a nivel internacional. La directora creativa ha aterrizado al corazón de Manhattan para presentar una exposición en la que observamos su última colección bajo el lema Wet Ballet, inspirada en el arte del movimiento como manifiesto intrínseco del ser humano desde su aparición en la tierra. Como lenguaje universal, fusión entre cuerpo y alma. Teresa Helbig hace referencia al movimiento y la elegancia de algunos profesionales de la danza; como Suzanne Farrell, Allegra Kent, Patricia McBride, Violette Verdy, Mimi Paul y Diana Adams. Es decir, expertos de esta disciplina que triunfaron desde los años 50 hasta los 70 recorriendo los principales teatros.

Todas las que estén de viaje en la ciudad de que no duerme o vivan allí, podrán visitarla en 508W 26th Street, Chelsea, NYC, durante la Semana de la Moda de Nueva York. No obstante, Teresa Helbig nos ha dado otra buena noticia: dicha exposición también estará expuesta en su shoowroom de la capital durante Madrid es Moda, desde el 11 al 13 de este mismo mes. No se trata de una simple y tradicional exhibición de los diseños de la artista catalana, sino que principalmente llama la atención por los modelos colgados en perchas que se sujetan desde el techo, simulando volar. Asimismo, de esta manera podemos observar la caída, así como el tejido con el que están confeccionados.

La colección de Teresa Helbig bajo el lema Wet Ballet encontramos un sinfín de tendencias, pero lo que más ha llamado la atención ha sido la utilización de materiales como gasas, rasos de seda acolchados, tejidos impermeables o charol. Cada uno de los diseños protagonizan los colores pasteles que más veremos en la temporada, alcanzando el estilo coqueto, así como patrones con estructura o con mucho volumen. Hablamos de gabardinas mini de efecto charol, vestidos fluidos que marcan la silueta de la mujer, diseños repletos de volantes con bordados o faldas en forma de A.

Gabardina mini estructurada de efecto charol en amarillo pastel

Colección de Teresa Helbig en la Semana de la Moda de Nueva York. @teresahelbig

Abrigo de doble abotonadura con cuello subido en blanco

Vestido muy largo de tirantes con cuerpo de efecto pelo y falda de rombos con textura

Abrigo mini de efecto pelo en blanco con grandes solapas

