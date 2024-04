Rocío Osorno se ha ido de compras a Sfera a por el vestido de mangas abullonadas que vamos a llevar a la Feria de Abril

Ahora sí, que sí, la cuenta atrás para la Feria de Abril 2024 ha arrancado. Y Rocío Osorno, como lleva haciendo ya muchas semanas, no nos para de dejar inspiración para ser las mejor vestidas del Real, y ahora lo ha hecho con este mono de Zara con flores que es perfecto para la noche de 'el pescaíto', y también con este look de Sfera que es perfecto para la Feria de día con los 30 grados que da la predicción para el Real la próxima semana. La noche del pescaíto da comienzo la Feria de Abril y para las sevillanas este evento tiene más relevancia que la propia noche de Fin de Año. Sobre todo en lo que respecta a los looks con los que estrenar la Feria de Abril que deben ser elegantes y distinguidos como si de una boda de primavera se tratara. Eso si, prohibido ir vestida de flamenca esa noche. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas. Rocío Osorno ya nos ha mostrado varias ideas y propuestas para vestirnos de flamenca en la Feria de Abril como ha hecho Carmen Lomana. Y ahora lo ha hecho con este vestido de Sfera con mangas abullonadas.

Rocío Osorno es una gran referente para muchas chicas que la siguen a través de sus redes sociales a fin de inspirarse a la hora de crear sus propios looks. Con un estilo de lo más sencillo, clásico y con toques en tendencia, Rocío Osorno se posiciona como una de las influencers mejores vestidas del panorama español. Es una gran inspiración a la hora de escoger looks de invitada, y como buena sevillana, no podía ser de otra forma para inspirarnos para esta Feria de Abril 2024. Las mangas abullonadas serán máxima tendencia en primavera. Se caracterizan por tener un gran volumen en la parte superior para luego estrecharse, creando una forma de globo. Este elemento es capaz de elevar cualquier prenda y, para la próxima temporada, lo veremos especialmente en vestidos.

Rocío Osorno con vestido de Sfera. @rocioosorno

Vestido patch palmeras, de Sfera (59,99 euros)

Vestido mangas abullonadas. Sfera

Si te gustan los vestidos con mangas abullonadas, este de Sfera es perfecto para la Feria de Abril o para cualquier evento de primavera.