Rocío Osorno nos enseña a hacernos estos tres peinados para ir vestida de flamenca a la Feria de Abril

Sevilla ya huele a Feria. La noche del pescaíto da comienzo la Feria de Abril y para las sevillanas este evento tiene más relevancia que la propia noche de Fin de Año. Sobre todo en lo que respecta a los looks con los que estrenar la Feria de Abril que deben ser elegantes y distinguidos como si de una boda de primavera se tratara. Eso si, prohibido ir vestida de flamenca esa noche. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas. Rocío Osorno ya nos ha mostrado varias ideas y propuestas para vestirnos de flamenca en la Feria de Abril como ha hecho Carmen Lomana. Y ahora lo ha hecho con este vídeo para enseñarnos a hacer tres peinados diferentes si vamos vestidas de flamenca al Real.

Rocío Osorno es una gran referente para muchas chicas que la siguen a través de sus redes sociales a fin de inspirarse a la hora de crear sus propios looks. Con un estilo de lo más sencillo, clásico y con toques en tendencia, Rocío Osorno se posiciona como una de las influencers mejores vestidas del panorama español. Es una gran inspiración a la hora de escoger looks de invitada, y como buena sevillana, no podía ser de otra forma para inspirarnos para esta Feria de Abril 2024. "Estos son los tres peinados que siempre suelo llevar cuando me visto de flamenca. Otros años que tenía el flequillo más corto me los hacía con los dos rulitos a los lados para que no se quedara suelto. Con el último también me suelo poner mucho la raya en el lado", explica la sevillana. Del 14 al 20 de abril se celebra una de las semanas más importantes para las mujeres sevillanas: la Feria de Abril. Exactamente querida amiga, la fecha en la que no pararemos de bailar rumba, tomar nuestras copas de rebujito y visitar la caseta de todos los años. No obstante, las semanas previas a la Feria de Abril suelen ser de lo más estresantes para preparar todo el estilismo de una buena flamenca: traje, mantoncillo, pendientes, flores para el cabello, entre otros aspectos. Las influencers y celebridades ya nos han ido dejando pistas sobre qué veremos en cuanto a tendencias se refiere en dichos días festivos, y Rocío Osorno ahora nos enseña a peinarnos.

Y es que, además del traje de gitana, el mantón o los pendientes, los recogidos que ceden todo el protagonismo a la flor que corona la cabeza son dignos de atención y nos han inspirado para proponer algunos looks que también van a funcionar en otros eventos de la temporada. Con diferentes niveles de dificultad pero un acabado igualmente espectacular, Rocío Osorno nos ha enseñado a peinarnos en Sevilla estos días: moños sencillos, elaborados, coletas y mucha fijación para que el peinado dure intacto.