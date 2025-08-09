Influencers
Rocío Osorno está agotando este top de palabra de honor de Zara que sienta fenomenal con pantalones bombachos
Un estilismo perfecto para los días de agosto con altas temperaturas
Sí, Rocío Osorno ha revolucionado las redes sociales con el top más veraniego y relajado de esta temporada. Muchos de nosotros utilizamos las prendas más livianas y fresquitas para sobrevivir a las altas temperaturas, pero tenemos claro cuál es la merecida ganadora. Lo cierto es que, aunque pasen los años, existen algunas de ellas que nunca pasan de moda y a las que recurrimos durante 24/7 porque tienen todos los ingredientes que necesitamos: comodidad, versatilidad y moda. En el caso de la influencer sevillana, ha apostado por un esencial que tenemos muchas pruebas y cero dudas de que se van a comprar las insiders.
Sabemos que Rocío Osorno es toda una amante de darnos lecciones de estilo. Y nosotras también de recibirlos, puesto que siempre estamos pendiente de cada modelito que nos muestra a través de las redes sociales. ¿El resultado? Prendas sin existencias, en las páginas webs por lo menos. Pues bien, esta vez nos ha ofrecido la dosis diaria de moda con un must have que es perfecto para cualquier plan que tengas de imprevisto, además de que te asegura de ir bien vestida y con mucho gusto. Se trata de un top de escote palabra de honor acabado en pico que tanto estamos viendo en el street wear, pero nunca viene mal recordarlo para lanzar una indirecta bastante directa: necesitas uno (o más) en tu fondo de armario. Y nosotras te decimos la razón de ello.
El top más práctico que tiene Rocío Osorno
Estamos hablando de un top de escote palabra de honor en blanco que termina en pico (o en triángulo invertido) adornado con abalorios. Bien es cierto que tenemos varias alternativas similares que nos ayudan a sumarnos a esta tendencia, pero sin duda alguna Rocío Osorno ha escogido la de Zara. Como ya sabemos, es toda nuestra editora de moda para descubrirnos todas las novedades a diario y ahora mismo, encontramos su nueva adquisición por 23 euros en casi todas las tallas. Pero, como decíamos, suelen terminase las unidades una vez lo muestra en Instagram.
Top escote palabra de honor, de Zara (23 euros)
¿Cómo combinarlo para el día a día?
Lo cierto es que se ha convertido hasta en un básico de fondo de armario con el que es fácil jugar con creatividad. En el caso de Rocío Osorno, lo ha elevado con unos pantalones bombachos en negro, de Zara también, que están disponibles en todas las tallas por 60 euros. Sin embargo, debes saber que dicha prenda tiene una combinación infinita, por lo que también sentaría fenomenal con faldas ibicencas, vaqueros anchos para cualquier festival o concierto o hasta con un pareo para ir a la playa.
Pantalones bombachos, de Zara (60 euros)
De nuevo, Rocío Osorno ha vuelto a ser toda una fuente de inspiración para saber cómo vestir diferente en los días de agosto con altas temperaturas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar