El look de invitada floral de Rocío Osorno que puedes conseguir en Zara por menos de 70 euros

Rocío Osorno ha vuelto a demostrar que estilo y presupuesto pueden ir perfectamente de la mano. En su último Reels, la influencer sevillana ha compartido uno de esos hallazgos que todas las invitadas de verano agradecerán: un conjunto de dos piezas de Zara que cuesta menos de 70 euros y parece sacado de una firma de lujo. Ideal para una boda de día, un bautizo o cualquier evento especial bajo el sol.

Un conjunto floral que parece alta costura

La propuesta de Rocío Osorno está compuesta por un top bustier sin tirantes y un pantalón de pernera ancha, ambos confeccionados en un tejido tipo crepé con estampado floral multicolor. El print mezcla tonos pastel con flores en fucsia, violeta, azul y verde sobre una base rosa empolvada que realza el bronceado y transmite frescura instantánea.

El top bustier (ref. 8660/132/330) tiene escote corazón, detalle de cinturón del mismo tejido para entallar la cintura y cierre con cremallera oculta en la espalda. Su precio es de 39,95 euros. Una pieza estructurada y femenina, que estiliza la silueta y aporta un aire sofisticado y actual.

Por su parte, el pantalón de tiro alto (ref. 8756/132/330) cuesta 29,95 euros y se presenta con pernera ancha, perfecta para equilibrar proporciones. El estampado continúa en la parte inferior, logrando ese efecto coordinado que tan bien funciona para los looks de invitada.

El truco de Rocío Osorno: combinar, probar y sorprender

En el vídeo, Rocío Osorno muestra con cercanía las dos versiones disponibles del conjunto: una en tono rosa claro y otra en burdeos. Ambas opciones son igual de elegantes, pero con un carácter muy distinto. Mientras que el rosa pastel transmite dulzura y romanticismo, el burdeos resulta más rotundo y sofisticado, ideal para bodas de tarde o incluso eventos más formales.

Bustier. Zara

Finalmente, la influencer se decanta por la opción más suave, probándosela y mostrando cómo queda puesta: el bustier entallado realza la figura, mientras que el pantalón aporta movimiento y comodidad. Lo completa con pendientes dorados XXL y un recogido pulido, en un equilibrio perfecto entre sencillez y glamour.

¿Lo mejor? El precio

Ambas piezas suman un total de 69,90 euros, una cifra imbatible para un look de invitada completo, versátil y estiloso. Y teniendo en cuenta la calidad del diseño, el ajuste y el tejido, se convierte en una de las mejores inversiones de la temporada.

Pantalón. Zara

Este conjunto de Zara no solo es una solución asequible para las invitadas más prácticas, sino también una prueba de que el buen gusto no entiende de precios. Si aún no tienes fichado tu look de evento para este verano, haz como Rocío Osorno y corre a por este dos piezas antes de que se agote.