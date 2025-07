Si quieres ser la invitada perfecta en agosto (y presumir de bronceado) necesitas el look joya que Rocío Osorno ha diseñado

No podemos estar más obsesionadas con el estilo de Rocío Osorno, es un hecho, la influencer sevillana ocupa la lista de las prescriptoras de moda más importantes de nuestro país, como muestra, los casi 2 millones de seguidores que no se pierden ni una de sus actualizaciones por redes sociales. Nosotras incluidas. Y es que no hay look que se le resista, ya sea para ir a la playa con bikinis estilo joya, para derrochar estilo con vaqueros incluso en verano o para ser la invitada perfecta de cualquier evento. De esto último venimos a hablarte ahora, y aunque esta vez no se trate de un diseño de Zara, sino de su firma de ropa homónima, Rocio Osorno Studio, sabemos que en cuanto lo veas te van a hacer los ojos chiribitas al igual que nos ha pasado por aquí.

Por si no lo sabías, el efecto Rocío Osorno es real, y no nos extraña ni un poquito, pocas mujeres en la actualidad pueden hacer sombra al estilazo que día tras día vemos en las redes sociales de la diseñadora. Así que si en las próximas semanas tienes un evento especial para el que necesitas un look de infarto, te traemos la solución a tus dramas fashionistas. El último diseño de la influencer, confeccionado en un precioso lino blanco bordado es todo lo que necesitas para ser la invitada perfecta de esa boda o reunión familiar que te trae de cabeza en materia de estilo.

El vestido joya de Rocío Osorno que las invitadas más elegantes van a llevar en agosto

Cuando pensamos en el vestido ideal para brillar en los eventos más especiales del verano se nos vienen a la cabeza modelos de corte largo, escote tipo halter y detalles espectaculares que no sean solo para una ocasión. Pues bien, el último vestido con el que Rocío Osorno nos ha puesto los dientes largos cumple con todas estas características, y sí también lleva su firma, lo que significa que el éxito está asegurado si te haces con él.

Vestido Zahara, de Rocio Osorno Studio (280 euros)

Rocío Osorno con vestido de invitada perfecta. @rocioosorno

Se trata de un diseño largo confeccionado en lino de color blanco, perfecto para realzar el tono bronceado de tu piel a estas alturas del verano, y bordado floral en todo el cuerpo rematado con detalles de hilo dorado. Además, cuenta con un favorecedor escote tipo halter que estiliza a todos los cuerpos.

En esta publicación de Instagram vemos como Rocío ha combinado esta maravilla de diseño con accesorios que lo elevan aún más para conseguir ese look redondo de invitada perfecta. Maxipendientes en colores vibrantes a juego con los bordados del vestido, pulseras estilo brazalete en acabado dorado y rosa fucsia y el detalle final, bolso tipo 'clutch' en dorado para crear un armonía perfecta. ¿Te has enamorado, verdad? Te lo advertimos, cuando se trata de moda, la influencer no se anda con medias tintas y aquí tenemos otra de las pruebas que confirman su impecable estilo.