Si Rocío Osorno quiere que todas llevemos vestidos denim esta primavera, lo va a conseguir con este palabra de honor de Zara

De la maleta a Marruecos de Rocío Osorno no solo queremos el chaleco efecto ante bordado más boho y bonito para la primavera, también un vestido denim de la nueva colección de Zara que no tardará en agotarse. Ya lo sabes, si quieres sacar matrícula de honor en estilo la próxima temporada te aconsejamos que añadas esta joyita a tu cesta antes de que sea demasiado tarde (nosotras ya hemos hecho nuestros deberes), y es que no nos cansaremos de repetir que todo lo que la influencer sevillana comparte en redes, más pronto que tarde acaba volando de las estanterías, y con más rapidez si es posible, si se trata de una prenda de Zara como en este caso.

Quizás puedas pensar que aún es pronto para hacerte con lo que llevarás en los meses de primavera, pero chica precavida vale por dos, y si Rocío Osorno dice que la estética 'cowgirl' seguirá pisando fuerte en la nueva temporada no vamos a ser nosotras quien se lo niegue. En los últimos años, esta tendencia se ha convertido en una de las favoritas de las insiders de moda, sobre todo en los meses más cálidos del año. Desde que firmas como Isabel Marant, Ralph Lauren o Alberta Ferretti subieron a la pasarela looks con botas cowboy, denim desgastado y flecos, la fiebre western ha ido ganando adeptas, y no parece que vaya a desaparecer pronto. De hecho, en las colecciones primavera-verano 2025, hemos visto cómo Michael Kors, Chloé y Etro han seguido apostando por prendas con ese aire ecuestre que, combinadas con un toque sofisticado, se convierten en el uniforme perfecto para los festivales y las escapadas primaverales más chic.

Vestido midi denim, de Zara (39,95 euros)

Vestido midi denim Zara

El vestido de Rocío Osorno es el ejemplo perfecto de esta tendencia. Se trata de un diseño palabra de honor de largo midi, con una estructura ajustada en el cuerpo y una falda con vuelo que lo hace ideal para cualquier ocasión, desde un paseo por la ciudad hasta una cena al atardecer. Su tejido denim le da un aire desenfadado, pero chic, convirtiéndolo en una de esas prendas que pueden llevarse de manera informal con unas sandalias planas o elevarse con los complementos adecuados.

Bota serraje cowboy, de Zara (79,95 euros)

Bota serraje cowboy Zara

Hablando de complementos, Rocío lo ha combinado con unas botas cowboy de serraje en color marrón oscuro que refuerzan aún más el aire western del look. Estas botas de tacón medio y punta afilada son el accesorio perfecto para darle ese toque de tendencia 'cowgirl' sin renunciar a la comodidad.

Para conseguir el look 'cowgirl' de la primavera, solo necesitas tres piezas clave, el vestido denim de Zara, unas botas cowboy como las de Rocío Osorno y un chaleco de ante o flecos. La combinación perfecta entre estilo boho y aire western que te hará sentir como una auténtica fashionista.