Sabemos de dónde es la blusa bohemia de María Pombo que va a enamorar a todas las embarazadas este verano

Las embarazadas españolas están de enhorabuena, y es que desde que María Pombo anunciara su tercera maternidad la influencer no ha hecho otra cosa que derrochar estilazo en clave premamá y eso en pleno agosto, es todo un regalo para esas madres primerizas que no saben qué ponerse para seguir arreglándose a pesar de la barriguita.

Y es que, lejos de caer en looks básicos o sin forma, María Pombo ha dejado claro que la moda y el embarazo no están reñidos. Haciendo alarde de un impecable estilo bohemio-chic y una selección impecable de prendas amplias, femeninas y bien estructuradas, ha vuelto a demostrar que se puede vestir bien incluso cuando la silueta cambia. Su última elección es la prueba perfecta: una blusa de rayas con mucho vuelo que no solo favorece, sino que marca tendencia.

La blusa bohemia y romántica ideal para embarazadas

Desde su casita en el norte y rodeada de su familia, la influencer madrileña está volviendo a ese estilo bohemio y relajado que parecía haber dejado atrás. Si últimamente habíamos visto a la pequeña de las Pombo atreverse con vestidazos de infarto, todo apunta a que a partir de ahora, las prendas vaporosas van a convertirse en el nuevo uniforme premamá de esta. En este primer fin de semana de agosto, el flechazo fashion viene de la mano de una blusa de estilo vaporoso y con cierto aire setentero que no solo estiliza y aporta movimiento, sino que permite combinarla fácilmente con pantalones, shorts fluidos o incluso con pareo si estás de vacaciones. No nos extraña que María Pombo la haya elegido para uno de sus días de verano en el norte.

Alma blouse juno, de The label edition (320 euros)

Alma blouse juno. The label edition

La prenda en cuestión es el modelo Alma Blouse Juno de la firma con sede en Barcelona, 'The Label Edition', confeccionada en un tejido ligero de algodón con un estampado de rayas multicolor en tonos pastel y un diseño holgado que se adapta a todo tipo de siluetas. Con cuello redondo, fruncidos suaves y mangas abullonadas, esta blusa lo tiene todo para convertirse en el comodín perfecto de cualquier armario premamá (y postparto).

María Pombo con blusa bohemia. @mariapombo

Una vez más, María Pombo confirma que sabe vestir con estilo en todas las etapas de su vida. En plena tercera maternidad, ha vuelto a dejar claro que la moda premamá no tiene por qué ser aburrida ni repetitiva. Y si su embarazo anterior ya fue una lección de estilo viral, todo apunta a que en esta ocasión será aún más inspiradora para futuras mamás que no renuncian al estilo. Porque si alguien sabe cómo convertir una blusa bohemia en un flechazo de temporada, esa es, sin duda, ella.