Del estilo clásico de Tamara Falcó al boho de Sara Carbonero: dos jerseys con los que triunfar en las noches más fresquitas del verano

Tanto si veraneas en el norte, como las hermanas Pombo, como si no lo haces, las noches empiezan a refrescar y, tanto para completar tus looks más casuales esta temporada como para tener una prenda comodín con la que crear los mejores estilismos del otoño, un jersey de punto de color beige no puede faltar en tu armario. Sara Carboneroy Tamara Falcó lo saben bien y por eso ya tienen el que más representa su estilo. La marquesa de Griñón, que se encuentra de luna de miel con su reciente marido Íñigo Onieva, nos ha enamorado desde Zambia con las imágenes más románticas de la pareja y con su outfit más aventurero. Tamara Falcó ha optado (en el último look que nos ha enseñado) por un pantalón cargo en color verde, una prenda muy rebelde para su estilo, al que ha decidido aportar un toque clásico combinándolo con el jersey de punto más especial de Sophie and Lucie, el modelo jersey ochos punto crudo, confeccionado a partir de algodón como un modelo de punto calado decorado con ochos.

Sara Carbonero, por su parte, continuando sus vacaciones en Galicia y, fiel a su estilo boho,ha optado por un jersey de crochet con un aire hippie muy especial. Se trata del top corto beis con mangas acampanadas de croché, de la firma Object, disponible en Asos. Una prenda ideal para combinar con jeans o con bermudas denim y crear los mejores estilismos de la temporada. La periodista ha completado su estilismo con la pulsera de dedo de Ágatha Paris con la que ya la vimos la semana pasada, cuando triunfó en el Cap Roig Festival con el vestido de Falconerimás ideal para disfrutar del concierto de Pablo Alborán.

Independientemente de cuál sea tu estilo, estamos seguras de uno de estos jerseys se adaptarán a él. Pero, si tu única duda a la hora de escoger uno es el precio... sentimos decirte que, actualmente, cuestan lo mismo.