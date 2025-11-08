Las mujeres más elegantes solo llevan escotes bardot, palabra de Sassa de Osma

Hay trucos de estilo que no necesitan introducción, y Sassa de Osma lo sabe muy bien. Esta "royal" es una de esas mujeres que siempre nos inspira con sus elecciones estilísticas, ya sea enfundada en bodys tan calentitos como favorecedores cuando las temperaturas bajan o de la mano de bolsos tan icónicos como el Lady Dior. La mujer del Príncipe Christian de Hannover es sin lugar a dudas una de las aristócratas más sofisticadas de la actualidad. Las pruebas residen en un vestidor que estamos seguras sería el paraíso de cualquier amante del estilo clásico con reminiscencias femeninas.

Esta semana Sassa de Osma lo ha vuelto a demostrar en un evento de alta joyería celebrado en Madrid, donde ha apostado por uno de los escotes más clásicos y femeninos de todos los tiempos: el Bardot. Un corte que no solo resalta la clavícula de forma elegante, sino que proyecta una imagen romántica, serena y a la vez poderosa. Exactamente como la que transmite ella cada vez que pisa una alfombra o asiste a un acto público.

El escote Bardot: el secreto para elevar cualquier look

El escote Bardot, denominado así por la icónica Brigitte Bardot ha sido sinónimo de feminidad desde los años cincuenta, y este otoño vuelve a reclamar su trono. Su secreto está en su aparente sencillez: deja los hombros al descubierto y enmarca el cuello, logrando una silueta armoniosa que estiliza sin necesidad de artificios. De hecho, su poder radica en la naturalidad con la que transforma cualquier prenda en una declaración de estilo. Ya sea en clave minimalista o en versiones más estructuradas, el Bardot sigue siendo una apuesta segura tanto para eventos de noche como para cenas especiales o citas profesionales en las que se busca ese equilibrio entre sofisticación y tendencia.

El look con el que Sassa de Osma conquistó la noche madrileña

Para la ocasión, Sassa de Osma apostó por un conjunto de su propia firma, Philippa 1970, de la que sin duda, es la mejor embajadora. La peruana lució un top de punto negro con escote bardot y ligero fruncido de edición limitada, una pieza que eleva cualquier look gracias a su corte pulido y minimalista. Lo combinó con una falda midi bordada de jacquard floral, también de edición limitada de la firma, que aportaba textura y color sin restar sobriedad al conjunto.

El toque final vino de la mano de unos salones negros de tacón fino y joyas discretas de Suárez la firma encargada de organizar la velada a la que acudió la "royal", dejando que el protagonismo recayera en la silueta y la composición del estilismo. Una prueba más de que Sassa de Osma domina como pocas el arte de la elegancia atemporal con tintes actuales.