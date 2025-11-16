Sassa de Osma ya se ha hecho con una de las tendencias más deseadas de la temporada, los pantalones de ante

Con el inicio de las nuevas temporadas es el momento perfecto para hacer balance de aquellas prendas que se harán un hueco en los armarios más selectos del mundo. Y es que a mediados del otoño, nuestra mente fashion ya está pensando en estilismos invernales, no podemos evitarlo. En cuanto a partes de arriba los jerséis se llevan la palma, eso es indiscutible. ¿Pero y qué pasa con los pantalones?

En este caso, hablamos de tejidos como la pana y el ante: dos materiales de estética retro y tacto suave, que vienen pisando muy fuerte de cara al invierno 2025-2026. Y si había alguna duda de cuál se convertiría en el favorito de las mujeres más elegantes, Sassa de Osma la ha resuelto por completo. La Princesa de Hannover ya ha caído rendida ante los encantos de los pantalones de ante, una de las tendencias más deseadas de la temporada y posiblemente una de las inversiones más atemporales del armario invernal.

En su última publicación en redes sociales, Sassa aparece en un paisaje dorado envuelto en luz cálida luciendo un total look en tonos tierra que confirma dos cosas: que el ante es la textura del invierno… y que el marrón seguirá siendo el color protagonista para cerrar 2025, igual que lo fue al empezar el año.

Los pantalones de ante: la tendencia más elegante (y sensorial) del invierno

Suave, cálido, flexible y visualmente lujoso, el ante se ha convertido en uno de los materiales estrella del invierno gracias a su capacidad para elevar cualquier prenda sin caer en excesos. Sí la pana tendrá momento de gloria, pero el ante reclama su trono.

Sassa lo lleva en un tono marrón avellana que favorece a todos los tonos de piel y que funciona a la perfección en looks monocromáticos. Además, su caída estructurada y su acabado mate aportan ese punto artesanal que tanto gusta a las expertas en moda. Es una prenda que remite al "western-chic" y al lujo silencioso, todo en uno.

El marrón como color indiscutible del 2025

No hay discusión posible: el marrón ha sido el tono del 2025. Lo hemos visto en abrigos, bolsos, botas, trajes sastre y, por supuesto, en los jerséis de punto. La paleta tierra ha trascendido temporadas y edades para convertirse en el nuevo neutro de referencia. Favorece, estiliza, resulta cálida y transmite una sofisticación relajada.

En el look de Sassa, este color aparece en una combinación exquisita que confirma por qué ella es uno de los mayores referentes de estilo del panorama europeo: pantalones de ante en marrón y un jersey a tono, pero en un acabado más ligero y fluido que aporta movimiento y profundidad sin romper la armonía monocromática.

Una apuesta que demuestra que los tonos tierra no solo son tendencia, sino que también construyen looks impecables, serenos y extremadamente elegantes.

El jersey de vicuña: el complemento de lujo silencioso que eleva cualquier look

La Princesa combina sus pantalones de ante con un jersey de vicuña, una de las lanas más exclusivas, suaves y preciadas del mundo, y que ella defiende con absoluta exquisitez como embajadora de KUNA. El jersey se presenta en un diseño envolvente, con un drapeado etéreo que cae sobre el hombro con una naturalidad casi poética. Esa textura fina, cálida y ligera transforma el total look marrón en un estilismo sofisticado y profundamente sensorial.

Así que ya lo sabes, si estás buscando una tendencia invernal versátil, elegante y perfectamente alineada con el lujo discreto que arrasa en 2025-2026, toma nota: los pantalones de ante son la inversión que marcará tus looks del invierno. Y si los combinas como Sassa el resultado será un estilismo impecable digno de "royal".