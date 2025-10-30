Desde Shein hasta Hawkers: las alternativas 'lowcost' a las gafas de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha sorprendido este 30 de octubre con un cambio de imagen en su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Más allá del tono político, lo que acaparó todas las miradas fue un nuevo complemento: sus gafas de ver de Dior que el presidente del Gobierno lució por primera vez en público. Con una montura de carey de forma cuadrada y detalles metálicos dorados, las gafas no solo aportan un aire intelectual y sofisticado, sino que marcan el tono de una aparición muy calculada en términos de imagen.

El modelo elegido, elChristian Dior 2601 30, es una pieza de los años 80 fabricada en Alemania, considerada un icono entre los amantes del diseño retro. Su precio, cercano a los290 euros, lo sitúa dentro del llamado lujo silencioso, ese que apuesta por la elegancia discreta sin excesos, aunque claramente fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos. La elección no parece casual: además de reforzar su estética refinada, las gafas podrían responder a una necesidad visual propia de la edad -la presbicia-.

Las alternativas low cost al estilo presidencial

Aunque las gafas Dior del presidente han conquistado titulares, la buena noticia es que no hace falta gastar casi 300 euros para sumarse a la tendencia retro. El estilo ochentero y las monturas de inspiración aviador están más de moda que nunca, y numerosas firmas ofrecen versiones muy similares por una fracción del precio.

En Zara, por ejemplo, encontramos las Gafas de sol estilo aviador Limited Edition por 49,95 euros, una opción con montura metálica dorada que captura perfectamente ese aire sofisticado sin necesidad de gran presupuesto. Tommy Hilfiger también ofrece un modelo con un toque clásico, el TH 2188 807, por 89,40 euros, ideal para quienes buscan un equilibrio entre diseño y durabilidad.

Los que prefieren opciones aún más asequibles pueden acudir a plataformas como AliExpress o Shein, donde los modelos inspirados en las Dior se encuentran desde apenas 2 euros, perfectos para experimentar con el estilo sin compromiso. Hawkers, por su parte, propone versiones en montura dorada por 26 euros, manteniendo la estética moderna y versátil que caracteriza a la marca. Y si buscas gafas graduadas a buen precio, Firmoo ofrece diseños similares por 25,99 euros, disponibles en varios tonos y materiales.

En definitiva, el look presidencial de Pedro Sánchez confirma que las gafas retro son el accesorio clave del otoño, pero las alternativas low cost demuestran que el estilo no entiende de presupuestos. La elegancia, al fin y al cabo, también puede encontrarse por menos de 30 euros.