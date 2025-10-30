Pedro Sánchez se pasa al estilo retro en el Senado con las gafas de Dior de casi 300 euros que marcan tendencia este otoño

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a demostrar que en cuestión de imagen pública nada queda al azar. En su última comparecencia en el Senado, donde acudió a declarar por el caso Koldo, no solo centró la atención por su discurso, sino también por un nuevo accesorio que acaparó todas las miradas: unas gafas de ver de Dior, un modelo vintage que reafirma su imagen impecable y calculada.

Un guiño al lujo silencioso

Se trata del modelo Christian Dior 2601 30, fabricado en Alemania en los años 80 y considerado hoy una pieza de culto para los amantes del diseño retro. Las gafas, con montura de carey y varillas metálicas doradas, combinan elegancia y carácter, dos rasgos que Sánchez ha sabido integrar a la perfección en su estilo institucional. Su precio ronda los 289,95 euros, una cifra que las sitúa en el segmento del lujo discreto: un capricho sofisticado sin caer en la ostentación.

Las gafas de Pedro Sánchez. Cortesía

El diseño, con líneas cuadradas y patilla fina, responde al renacimiento del estilo ochentero que ha vuelto con fuerza esta temporada. Dior recuperó esta estética en sus colecciones de óptica reinterpretando sus clásicos, y este modelo, en particular, encarna ese espíritu atemporal que tanto seduce a quienes buscan piezas únicas.

La nueva arma de estilo del presidente

Aunque es la primera vez que Pedro Sánchez luce gafas de lectura en público, la elección no parece casual. Más allá de una posible necesidad visual, este accesorio suma un nuevo gesto a su lenguaje estético: sobrio, pulido y siempre medido. En un contexto político tenso, las gafas se convierten en un símbolo de serenidad y control, proyectando una imagen de autoridad moderna y segura.

Pedro Sánchez comparece en la comisión Koldo en el Senado @ Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez Fotógrafos

Acompañó el nuevo complemento con uno de sus habituales trajes azul intermedio, camisa blanca de cuello estructurado y una corbata verde esmeralda de tejido grueso, un contraste que aportaba luminosidad y cierto aire contemporáneo. En conjunto, el look equilibró tradición y actualidad, manteniendo ese perfil “presidencial chic” que se ha convertido ya en su sello personal.

De Dior a Ray-Ban: un historial de estilo cuidado

No es la primera vez que el presidente utiliza unas gafas para reforzar su imagen. En 2018 ya sorprendió con unas Ray-Ban Caravan de inspiración aviador, otro modelo clásico que remite a los iconos masculinos del siglo XX. Su nuevo fichaje por Dior, sin embargo, eleva el listón: deja claro que Pedro Sánchez domina la narrativa visual tanto como la política.

En plena temporada de moda retro, las gafas Dior del presidente se posicionan como uno de los accesorios más comentados del otoño. Elegantes, versátiles y con historia, son la prueba de que incluso en los espacios más formales —como el Senado— hay lugar para las tendencias.