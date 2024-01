Solo Georgina Rodríguez puede ser la más sexy con estos vaqueros de campana que estilizan al máximo

Georgina Rodríguez sigue derrochando estilo en Dubai. Y quien pensaba que la mujer de Cristiano Ronaldo iba a dejar sus looks más sexis en su nuevo país, se equivocaba. Porque Georgina Rodríguez sigue marcando curvas y apostando por su estilo más personal y ahora nos ha dejado claro que los jeans de campana han vuelto para llevarse con botas muy altas. Si hace unos meses era Paula Echevarría la que apostaba por la vuelta de los pantalones pitillo, ahora es ella la que nos deslumbra. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros de campana y los pantalones pitillo, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda, y la Georgina Rodríguez nos lo ha demostrado por las calles de Dubai. Si dijiste que no volverías a llevar unos jeans campana, vas a cambiar de opinión cuando veas el outfit de Gio, porque no solo de botas muy altas vive este invierno, y si no que se lo digan a Mariló Montero, la Reina Letizia o Carmen Lomana.

Porque sí, los jeans campana quedan igual de bien tengas 20 que 40 años, y este outfit es un buen ejemplo de ello. Porque mientras la Reina Letizia apuesta por los pantalones de vestir o Mariló Montero por los leggings, Georgina Rodríguez, lo hace por los vaqueros de campana que son hasta elegantes con botas altas denim y estilizan hasta a las mujeres más bajitas.

El look más sexy de Georgina. @georginagio

Unos jeans de tiro alto y campana que estilizan al máximo que Georgina ha combinado con un corsé negro para un look de lo más sexy.