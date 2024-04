Soy bajita y te aseguro que esta falda de Mango Outlet se ha convertido en la más favorecedora de mi armario de primavera

Tenemos claro que las faldas mini se han convertido en nuestras mejores amigas de esta primavera. La Semana de la Moda nos ha confirmado que las prendas súper cortitas (al más puro estilo Miu Miu o Jacquemus) van a conquistar nuestro armario para crear looks de escándalo. Con ello queremos decir que es el momento perfecto para las chicas bajitas, puesto que son las prendas perfectas para favorecer su silueta y simular tener más altura. Asimismo, la reciente 080 Barcelona Fashion nos ha demostrado que las faldas mini son una tendencia que recuperan el estilo de la década de los 2000, tal y como puso de moda celebridades como Britney Spears o Paris Hilton. Algunas de las marcas españolas que han revolucionado la pasarela han sido Dominnico o 404 Studio con faldas súper cortas que solamente las editoras de moda y las chicas más modernas se atreverán a lucir en los próximos meses. Pues bien, nuestras marcas de confianza han lanzado nuevos diseños acordes con las tendencias actuales y que no dejan indiferente a nadie. En concreto, Mango Outlet tiene la falda mini perfecta que salvará todos los problemas estilísticos de las chicas bajitas. Estamos hablando de la falda blanca ajustada con doble cinturón, un modelo que nos recuerda a los virales de Zara que hasta Rocío Osorno ha puesto de moda.

Las faldas mini son una de las prendas más fáciles para combinar, puesto que está en el armario de tanto tu amiga más cañera como la más coqueta. En estos momentos, estamos observando diversas propuestas, pero la que más está triunfando es la combinación entre las faldas mini y las botas cowboy, uno de los calzados más populares de la primavera. Asimismo, no debemos perder el ojo al match con las bailarinas, ya que se están volviendo a llevar tal y como hacíamos en nuestra adolescencia. Asimismo, celebridades internacionales como Hailey Bieber o Kendall Jenner han vuelto a poner de moda aquella tendencia que tanto veíamos en el 2010: prendas inferiores muy cortas con camisetas o camisas muy largas. Sea como sea, las faldas mini son el mejor aliado de las chicas bajitas y estamos seguras de que no se van a desprender de ellas durante toda la primavera y verano. Además, este must have de Mango Outlet todavía lo pueden encontrar rebajado a 40 euros. Indiscutiblemente, es la típica prenda que si no la coges ahora te arrepentirás, puesto que se agota en cuestión de minutos.

Falda mini con hebillas, de Mango Outlet (rebajada a 40 euros)

Esta falda mini de Mango Outlet es la solución perfecta para todas las chicas bajitas, porque es favorecedora y ponible. Las más modernas y rápidas no dudarán en hacerse con ella.