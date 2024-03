8 faldas plisadas de Zara y H&M que son las que mejor sientan a todo tipo de cuerpos

Si tenemos que hablar de una prenda de vestir que nos ha proporcionado mucho juego en nuestro armario, esa es la falda plisada. Sin ninguna duda, nos ha solucionado todas nuestras dudas estilísticas de cada mañana para saber qué ponernos para ir a la oficina o salir de cita con nuestras mejores amigas. Uno de sus puntos a favor que debemos tener en cuenta (si es que todavía no te has hecho con ninguna) es que gracias a su caída y forma, sientan bien a todas las mujeres de todas las edades. Ya seas alta o bajita, las faldas plisadas son un imprescindible que podemos combinar tanto con jerséis de punto en invierno como con camisetas básicas o tops en primavera y verano. Y es que conocemos (y llevamos) las faldas plisadas desde siempre y es la típica prenda que podemos encontrar en el armario de nuestra madre y compartir con ella. Porque son clásicas, atemporales y versátiles para adaptarlas tanto en los looks más pijos como en los más effortless con zapatillas deportivas. Tanto en los desfiles de la reciente Semana de la Moda como en los estilismos de las invitadas, hemos comprobado que las faldas largas plisadas son un must have para esta primavera, así como las de en formato mini con tablas. Y es que en las marcas de cabecera, como Zara o H&M, hemos encontrado los 8 modelos más funcionales que te permitirán completar tu armario cápsula.

Las faldas plisadas han evolucionado a lo largo de este año. Si es cierto que en la mayoría de las ocasiones apostamos por las clásicas y elegantes, también nos hemos fijado en aquellas con un toque distintivo. Sin ninguna duda, en Zara todas las editoras de moda ya se han comprado las más ponibles, como la de color en negro. No obstante, también debemos poner cierta atención a aquellas estampadas para empezar a dar alegría a nuestros días o las fucsias, un tono que sigue siendo tendencia. Asimismo, dos modelos han causado una clara revolución y aseguran de ser nuestro mejor aliado en los próximos meses: las de cortes asimétricos y las de estilo ibicenco. La marca sueca H&M también ha lanzado todo un repertorio de faldas plisadas que no sabíamos que necesitábamos hasta que las hemos descubierto. Desde la protagonizada por colores degradados hasta la champagne, pasando por la de efecto terciopelo (que si la compras rápido todavía puedes utilizarla). Indiscutiblemente, no podemos contemplar nuestros próximos looks sin tener en el radar todas estas propuestas favorecedores a la par que estilosas.

Las faldas plisadas nunca han desaparecido de nuestros estilismos, puesto que son las que mejor sientan a todas las siluetas de todas las mujeres.