Tana Rivera celebra sus 26 años con un look bohemio en tendencia y coordinada con Eugenia Martínez de Irujo

Hasta en una fiesta de disfraces, Tana Rivera sigue siendo una fuente de inspiración. Este sábado, ha tenido lugar el cumpleaños de la hija de Eugenia Martínez de Irujo en Sevilla donde no han dudado asistir sus familiares, así como sus amigos más cercanos, como Victoria Federica con una minifalda de lentejuelas perfecta para Navidad. Y quienes seguimos a la socialite sabemos que cada vez que hay una celebración de años existe una temática.

Cada uno de los invitados se han adaptado al dresscode con éxito (y muchas tendencias). Si durante el año anterior se basó en un baile de máscaras, este fin de semana han tenido de referencia una temática bohemia con referencias étnicas. La anfitriona ha acaparado todas las miradas a causa de su selección de vestimenta, donde vemos una serie de prendas de vestir de aire boho chic que no han dejado indiferente a nadie. La buena noticia es que cada una de ellas se pueden llevar perfectamente sobre el asfalto y con mucho estilo.

Un estilismo boho chic en su cumpleaños 26 cumpleaños

Como decíamos, Tana Rivera ha recurrido a ítems básicos y atemporales de su fondo de armario para conformar un estilismo que actúa como toda una inspiración. Estamos hablando de una de las figuras aristocráticas jóvenes más referente en el sector de la moda, así como que ha conseguido cautivar a la Generación Z con un estilo propio y de herencia familiar. De la misma manera que su madre, se identifica con una estética bohemia de la década de los 70, pero con la incorporación de añadidos o toques más actualizados, contemporáneos o de las tenencias actuales. Pues bien, la celebridad no ha fallado en su nuevo outfit con el que perfectamente podríamos ir a la oficina o una lista de quehaceres del día a día.

Tana Rivera en su cumpleaños. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Tana Rivera ha conseguido un estilismo económico, fácil y reutilizando sus esenciales de siempre. Y es que le hemos visto con una camisa blanca sencilla junto con una de las faldas más llevadas de este otoño-invierno 2025/26: de efecto ante en marrón y con flecos. Junto con ello, ha sumado un cinturón ancho de lo más hippie que estamos seguras de que tomó prestado del armario de su madre. En sí, un look ejemplar con el que nos podemos inspirar para los looks de Halloween y seguir utilizándolo para todos los días.

Eugenia Martínez de Irujo, con 'total look' de efecto ante y las botas UGG más deseadas

Eugenia Martínez de Irujo, por su parte, se convirtió en la invitada más en tendencia. Si analizamos su estilismo, se decantó por un total look de efecto ante en marrón con flecos, haciendo match con Tana Rivera. Hablamos de un chaleco junto con una minifalda y las botas UGG más socorridas en invierno con la incorporación de unos calentadores de flecos.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. Instagram @narcisrebollo

Madre e hija han vuelto a coordinarse en cuanto a estilismo se refiere en la celebración de su 26 cumpleaños. De nuevo, vuelven a ser las protagonistas de las tendencias actuales con ítems que ya tenemos en el armario o que son una buena inversión para esta temporada.