Tana Rivera confiesa su ruptura de Manuel Vega y destaca las maravillas de estar soltera

Este verano ha sido atípico para Tana Rivera. La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha pasado la temporada estival soltera, aunque tratando de disimular lo máximo posible para no atraer miradas indiscretas. Su relación con Manuel Vega se fue al traste, después de cuatro años siendo inseparables. Una historia de amor que ha llegado a su fin de manera discreta, como así se desarrolló este tiempo, a pesar del interés que despertaba en el público y el seguimiento de la prensa. Mientras se les preguntaba sobre planes de boda, ellos estaban negociando el cese del romance y regresar a la soltería.

Como cabe esperar, ambas partes lo han pasado muy mal y han tenido que adentrarse en un proceso de introspección para sanar sus heridas. El empresario sevillano ha precisado incluso ayuda profesional para recomponer los pedazos rotos de su corazón, mientras que ella se ha refugiado en su familia e íntimos amigos, así como en su trabajo, para no pensar demasiado. Pero este miércoles se ha puesto de nuevo frente a las cámaras durante su paso por la alfombra roja y ha hablado sin tapujos sobre su ruptura. Estas son sus primeras palabras.

Tana Rivera confirma su ruptura de Manuel Vega

La nieta de la desaparecida duquesa de Alba siempre ha apostado por la discreción y mantiene los detalles de su vida sentimental alejada del interés popular. Pero esta vez se ha relajado y no ha tenido reparo alguno en confirmar que su relación se acabó, aunque llevaba varios meses siendo un secreto a voces. Durante la fiesta Magnificient, en la que la joyería Rabat ha presentado exclusivas creaciones, Tana Rivera ha reconocido estar “en un momento muy feliz”. Y eso que ha roto recientemente con su novio, entre otros problemas familiares como el divorcio de su tío Kiko Rivera, la detención con polémica de su tío Cayetano o los nuevos ataques de su tío Julián Contreras hacia su padre.

Tana Rivera. Gtres

Enfundada en un elegante vestido negro que ha conquistado a las expertas en moda, la hija del torero y la duquesa de Montoro se ha confesado. Primero presumía de joyas y destacaba cómo los anillos son sus piezas predilectas, especialmente los que le regalaron sus abuelas y que usa a diario. Una forma de sentirlas cerca. También de hacer suya su fortaleza, esa que caracterizó tanto a la duquesa de Alba como a Carmen Ordóñez. La misma fuerza de la que hace gala su nieta al describir cómo se encuentra tras su ruptura: “Estoy en un momento muy feliz, la verdad, me siento muy completa, estoy trabajando mucho en mí y a nivel profesional también. Estoy muy feliz, sí”.

Ahora que Manuel Vega ha salido de su vida, Tana Rivera dice estar “en un momento de autoamor, absolutamente. Sí, absolutamente. Creo que son etapas de la vida y creo que ahora mismo pues me toca esta. Sé que es para hacer algo muy grande y muy bonitos y, sobre todo, para construir mi futuro”. Por eso ahora que está soltera asegura estar “encantada”, especialmente porque entre las “muchísimas ventajas” está la posibilidad de “disfrutar mucho de mi familia, disfrutar mucho de mis amigos, disfrutar mucho de todo”.

Tana Rivera y Manuel Vega, dos años de una relación alejada de los focos Europa Press

También conocer a nuevas personas: “Conozco a mucha gente que a lo mejor estando en pareja, pues no, porque hago más plan… y sobre todo que me abre mucho. O sea, no sé, como que ahora ya no me ata nada, entonces puedo viajar, puedo conocer, puedo… estoy muy feliz, sí”, resume los puntos fuertes que tiene estar soltera, frente a la vida en pareja que mantenía. Pero esto no quiere decir que no esté dispuesta a vivir de nuevo el amor, porque en sus planes de futuro “me encantaría casarme y me encantaría formar una familia, o sea, es uno de mis sueños”.

Algo para lo que Tana Rivera aún esperará, aunque ya le deja a su padre claro que le hará abuelo: “Me encantaría tener familia numerosa. Estoy encantada con mis hermanos, muero con ellos. Es verdad que como yo he sido hija única hasta los 15 años, me he aburrido mucho. Me hubiese encantado un hermano con el que jugar, el compartir ropa… Pero creo que con mi hermana Carmen voy a hacer mucho de lo que me ha faltado de pequeña cuando ella crezca un poquito más. Sé que se va a venir mucho conmigo, oye, Tana duermo en tu casa porque papá tal…”.